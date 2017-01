„Generalul fără armată“ Gabriel Oprea va renunța la politică

19:52:35 / 01 Iulie 2016

GENERALII DE MUCAVA

" Generalul " Oprea , mai brav ca soldatul Svejk , a luptat dezinteresat pentru Patrie si interesele ei , fara ca sa-si neglijeze interesele personale . De la apartamentul in care locuia in vechiul regim cand era un oarecare ofiter " de aţă Ţ" , a ajuns gratie eforturilor si economiilor facute la bere si tigari sa detina cateva case , doua vile , terenuri si alte bagateluri de folosinta personala in minister : jacuzi , autoturism de lux si alte fleacuri fara de care nu putea sa faca nimic pentru fericirea natiunii . Dl generalisim nu putea realiza obiectivele nationale si programul Uniunii Nationale a Parvenitilor Romani , fara ajutorul unui alt general care n-a facut nici armata . Este vorba de " generalul " Ontanu despre care putini stiu ca a fost secretarul comitetului de partid al grupului 2 santiere din CCM-Bucuresti cu sediul in str. Fainari . Venit de nu se stie de unde , a fost impus de catre secretarul general PCR al CCMB si votat la ordin , sub amenintare , de catre organizatia de partid . La vremea respective era in aparenta o figura stearsa , fara personalitate , uns in functie deoarece doar cu stagiul de un an ca secretar al comitetului de partid putea intra la Stefan Gheorghiu , fapt care s-a si intamplat . Astazi , marele constructor care n-a tinut in viata lui o mistrie in mana , se rusineaza sa spuna ce studii are , declarand ca este absolvent al uNei facultati economice fara sa precizeze unde si cum a obtinut diploma . Pe timpul cat a fost secretar de partid , a vegheat ca maistrii si sefii de echipa sa faca tot felul de afaceri , de care au beneficiat atat conducerea grupului cat si numerosi activisti de partid , inclusive Ontanu . Disparitia celor doi generalisimi de pe scena politica va fi o mare paguba-n ciuperci .