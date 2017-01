Generația Universității Maritime care a făcut istorie, la 25 de ani de la absolvire

Moment emoționant pentru absolvenții promoției 1991 de la Universitatea Maritimă Constanța (UMC)! După un sfert de veac de la terminarea universităţii, absolvenții promoției 1990/ 1991 s-au reîntors sâmbătă, 14 mai, în sălile de curs unde au studiat. Peste 50 de persoane, absolvenți ai UMC - la vremea aceea Institutul de Marină Civilă - și-au revăzut colegii și profesorii. Cu emoție în suflet, absolvenți de la trei specializări – navigație, electromecanică navală și electrotehnică navală, s-au reașezat în băncile universității. Mulți dintre ei sunt acum comandanți de navă, oameni de afaceri, șefi mecanici sau lucrează în instituții de navigație – Autoritatea Navală Română, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile sau Ceronav. Au fost și mulți care nu au reușit să fie prezenți la întâlnire pentru că fie se află în voiaj, fie lucrează în străinătate, în țări precum Canada, SUA sau Norvegia. Alții nu se mai află printre cei vii. Pentru ei s-a ținut un moment de reculegere. Toți cei prezenți au mărturisit cu emoție în glas că sunt nespuși de bucuroși să se revadă după ani și ani și au recunoscut că țin legătura pe Facebook. Tocmai de aceea au și creat un grup pe rețeaua de socializare. ”Mi s-a umplut sufletul de bucurie, de bucuria revederii. Sper să ne revedem în fiecare an”, a spus unul din absolvenții promoției 1991, Răducu Avram, în prezent șef mecanic.

SINGURA UNIVERSITATE DIN LUME ÎNFIINȚATĂ DE STUDENȚI

Această promoție este una specială, după cum chiar rectorul universității, prof. univ. dr. Ing. Cornel Panait, a recunoscut-o. Absolvenții promoției 1991 sunt cei care au ieșit în stradă și au reușit înființarea Institutului de Marină Civilă prin care „Facultatea de Electromecanică Navală” și „Facultatea de Navigație” a Marinei Civile au trecut din cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale, la Ministerul Învățământului. Printre inițiatorii acestei mișcări au fost și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, dar și fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. ”Această promoție este poate cea mai importantă din istoria universității, pentru că ea a schimbat cursul istoriei. A însemnat de fapt promoția esențială pentru ca o universitate care își căuta drumul să și-l găsească”, a declarat rectorul UMC. Universitatea Maritimă există doar pentru că în urmă cu 25 de ani grupul de studenţi idealişti a avut curajul de a lupta pentru ceea ce voiau. ”Este emoționant acest moment, să ne regăsim în această aulă după 25 de ani. Noi suntem cei care am înființat această universitate, acest institut civil, prin momentul istoric 1990 când am mers la București și am făcut greva foamei. Am obținut în vremuri tulburi dreptul de a înființa prima și singura universitate din lume înființată de studenți. După 25 de ani universitatea dă în continuare generații de profesioniști - ofițeri, comandanți bine pregătiți”, a precizat absolventul promoției 1991 de la specializarea Electromecanică, Nicușor Constantinescu. Spre seară, distracția se mută la restaurantul Flora din Mamaia, unde studenții și profesorii vor depăna amintiri.