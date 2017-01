Generaţiile de copii de astăzi pun în dificultate adulţii!

Generaţiile de copii din ziua de azi, chiar de la vârste foarte fragede, doi sau trei ani, îşi uimesc părinţii, apropiaţii şi chiar educatorii cu gesturi şi exprimări care trădează o dezvoltare precoce a gândirii care nu se regăsea la generaţiile anterioare. Copiii sunt interesaţi de matematică, lectură, de mersul banilor şi chiar de politică, mult mai devreme decât le-au descoperit înaintaşii lor. Părinţii admit că asta se întâmplă pentru că, în zilele noastre, copiii au acces foarte uşor la informaţie şi sunt curioşi să le afle şi să le ştie pe toate, chiar dacă, de cele mai multe ori, vârsta nu le permite să înţeleagă pe deplin tot ceea ce află. Specialiştii din Educaţie recunosc că generaţiile au evoluat mult şi tot timpul au nevoie de adaptarea metodelor de predare pentru a le menţine activ interesul pentru învăţătură. Tocmai de aceea, procesul respectiv trebuie să înceapă încă din sistemul preşcolar şi să continue cu celelalte niveluri de învăţământ. Unul dintre cadrele didactice care încearcă să adapteze nevoile copiilor la cerinţele actuale este şi educatoarea Carmen Curt, de la Grădiniţa „Căsuţa din Pădure” Constanţa. Acum predă preşcolarilor, însă a fost profesor de limba română atât la gimnaziu, cât şi la liceu şi are acumulată experienţă în învăţământ. Ea admite că există diferenţe între generaţiile anterioare şi cele actuale. „Generaţiile mici de copii sunt mult mai spontane, creative şi încrezătoare în puterea lor. Noi asta şi stimulăm la cei mici, prin activităţile pe care le desfăşurăm”, a declarat educatoarea.

„ÎN CĂUTAREA OASELOR DE DINOZAUR” Ea a povestit că un rol important în dezvoltarea preşcolarilor îl au activităţile outdoor (în afara sălii de grupă), un concept de educaţie apărut relativ recent în învăţământul românesc, dar pe care l-a pus în practică pentru a trezi mereu interesul copiilor. Ea a dat exemplul mai multor jocuri de tipul celor outdoor - în grădina grădiniţei, pe care le-a pus în aplicare cu copiii săi şi care le-au captat atenţia mai mult decât o fac alte jocuri. De exemplu, la activitatea „În căutarea oaselor de dinozaur”, copiii trebuie să recompună scheletul unui dinozar, iar la „Furtunul harnic”, cei mici trebuie să şteargă cu furtunul de apă, fixat la o anumită presiune, figuri geometrice scrise cu creta. Activitatea „La ţintă” este un joc în care este ridicată o piramidă din pahare de unică folosinţă, iar cu săgeţi, bile, popice, ventuze sau alte obiecte, copiii trebuie să doboare paharele. O altă activitate interesantă pentru cei mici este „Vânătoarea de culori”, în care ei trebuie să găsească elemente din natură de o anumită culoare. „Eu le-am recomandat şi părinţilor să se implice şi să desfăşoare cu copiii lor această activitate când merg în parc”, a spus educatoarea.

100 DE CADRE DIDACTICE Carmen Curt, alături de alte aproximativ 100 de cadre didactice din judeţ, a participat, sâmbătă, la cea de-a XXII-a ediţie a sesiunii judeţene de comunicări metodico-ştiinţifice „Colocvii Didactice”, organizată de Casa Corpului Didactic Constanţa. În acest an, tema a fost „Creativitate şi inovaţie didactică. Transfer de bune practici”, fiind dezbătută la Şcoala Gimnazială nr. 8. A fost o ocazie pentru profesori să-şi dezvăluie creativitatea de la clasă şi să-şi împărtăşească metodele de predare. „Trăim într-o societate în continuă schimbare şi cred că profesorul trebuie să ţină pasul cu inovaţia tocmai pentru a face un conţinut cât mai atractiv pentru elevi”, a declarat directorul Casei Corpului Didactic Constanţa, Sorina Plopeanu.

Jocuri educative pe calculator

Un alt cadru didactic care a venit la colocviile didactice să-şi prezinte ideile inovatoare a fost şi prof. de învăţământ preşcolar Alina Ionela Abagiu, de la Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”. În urmă cu doi ani a câştigat un concurs naţional şi a reuşit performanţa de a-i fi publicat un CD plin cu jocuri pentru toate categoriile de vârstă preşcolară. „Aceste jocuri sunt creaţie proprie realizată cât am fost în perioada de creştere a copilului.Totul a început ca o joacă, o idee, şi apoi am aflat de concursul naţional „Piticlic“. Pornind de la activitatea practică din grădiniţă, de la un stagiu de perfecţionare făcut în urmă cu 15 ani în Franţa şi de la activitatea practică cu fetiţele mele - o sursă inepuizabilă de idei, am proiectat un scenariu didactic”, a declarat Alina Ionela Abagiu. Ea a mărturisit că începutul a fost foarte greu, pentru că nu a primit niciun punct de sprijin, de unde să înceapă şi unde să ajungă, dar muză i-a fost tastatura. Educatoarea a spus că aceste jocuri pentru calculator nu se mai găsesc pe un vreun alt material didactic. „Sunt jocuri pentru identificarea sunetelor în cuvinte, de despărţire în silabe, de identificare a numărului de cuvinte într-o sintagmă, de perspicacitate, de logică, chiar şi sudoku. Am urmărit promovarea judeţului nostru prin CD deoarece mulţi copii veneau şi se lăudau că au fost prin ţări străine şi spuneau că au văzut lucruri interesante. Ei bine, şi noi avem un judeţ cu o istorie interesantă şi tradiţii şi este păcat ca cei mici să nu le cunoască prin intermediul jocului”, a spus Abagiu. Ea a precizat că, la finalul fiecărui joc, cadoul este să meargă la obiective turistice din judeţul Constanţa. La acest CD au acces toţi copiii, dar şi părinţii din ţară, pentru că se află în librării. „Cu CD-ul voi reprezenta Constanţa la concursul naţional organizat de Casa Corpului Didactic din Brăila privind materialele didactice”, a completat educatoarea.