Generaţiile viitoare, sub semnul mediocrităţii

Examenul de bacalaureat a devenit, pentru generaţiile din ultimii ani, un obstacol pe care tot mai puţini absolvenţi de liceu reuşesc să-l treacă. Vina pentru procentele slabe de promovabilitate aparţine atât guvernanţilor, profesorilor, părinţilor, cât şi elevilor. Trist este faptul că, în ciuda notelor proaste obţinute la sesiunea din vară a Bacalaureatului, majoritatea candidaţilor s-au încăpăţânat să nu înveţe, preferând să-şi petreacă vara distrându-se. În aceste condiţii, nu este de mirare că ieri, după susţinerea probei obligatorii a profilului, o parte a absolvenţilor constănţeni care au susţinut testarea la centrul de examen de la Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” din Constanţa nu erau convinşi că vor lua o notă de trecere. Cu toate acestea, nu păreau foarte afectaţi de faptul că vor mai trebui să aştepte un an până să poată susţine, din nou, Bac-ul. „Nu ştiu dacă am reuşit să fac ceva, profesorul supraveghetor mi-a luat fiţuica înainte să intru în sala de examen”, se „lăuda” unul dintre candidaţi. Un alt aspect care relevă importanţa pe care foştii liceeni o acordă examenului de maturitate este dat de binecunoscutele „perle” de la proba scrisă la limba şi literatura română. Dacă, în trecut, elevii care ştiau că nu s-au pregătit suficient preferau să nu mai susţină deloc proba, pentru liceenii de acum pare să nu mai conteze faptul că riscă să se facă de râs în faţa colegilor şi profesorilor.

PERLE MEMORABILE Printre „perlele” debitate în acest an de candidaţi la sesiunea de toamnă a Bac-ului, cele mai memorabile sunt, fără îndoială: „Baltagul este un fel de topor folosit şi în zilele noastre pentru comiterea crimelor. După acest topor a plecat Victoria Lipan (numele eroinei romanului „Baltagul” scris de Mihail Sadoveanu este Vitoria Lipan - n.r.), probabil că avea nevoie de el pentru muncile câmpului sau ca să taie lemne”, „Părerea mea e că Ilie Moromete lua la mişto pe toţi pentru că se credea superior din naştere. N-a avut nevoie de multă şcoală şi de aceea e idolul meu”, „Cele patru elemente de structură de la Moromeţii sunt cele patru volume. E un roman-fluviu şi n-a încăput într-o singură carte” sau „Soţul o lăsase singură acasă pe Victoria (Vitoria Lipan - n.r.) şi femeia nu înţelegea pe unde umbla de atâta vreme, aşa că a încălecat pe cal şi a mers să îl caute. Victoria nu putea să stea liniştită pentru că calul Bator nu-i oferea iubire şi mângâieri, la fel ca soţul ei. Îi era teamă că o să-l prindă cu o femeie, dar l-a găsit mort”.

NOTE DE 9 LA ROMÂNĂ ŞI GEOGRAFIE, PICAT LA MATEMATICĂ Din fericire, sunt şi liceeni care se gândesc la viitor şi care sunt dispuşi să-şi sacrifice o vară pentru a învăţa. „Am dat examenul şi în vară, dar am picat la matematică, unde am luat 4,10. La celelalte două probe scrise, limba română şi geografie, am luat note peste 9, dar la matematică nu am reuşit să promovez. Subiectele de acum au fost mult mai uşoare decât în vară, iar eu m-am pregătit mai mult, aşa că sper că o să iau o notă bună. Oricum, chiar şi cu nota 5, îmi iese o medie bună”, a spus absolventa Grupului Şcolar „C. A. Rosetti” Andreea David. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, la proba de ieri, din cei 2.276 de liceeni înscrişi s-au prezentat doar 2.056. Examenul de bacalaureat continuă, vineri, cu ultima probă, cea la alegere a profilului şi specializării, la care s-au înscris 1.392 de candidaţi.