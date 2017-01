Generator de impulsuri de înaltă tensiune care distruge tumorile, realizat în Spania

Un generator de impulsuri de înaltă tensiune care distruge tumorile mai eficient și mai rapid decât chimioterapia a fost realizat de cercetători de la universitățile din orașele spaniole Barcelona și Zaragoza, relatează EFE.

Noua tehnologie biomedicală a fost prezentată în cel mai recent număr al revistei ''Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics", iar mai multe firme și-au exprimat interesul în obținerea patentului de fabricație pentru utilizarea sa în lupta contra cancerului.