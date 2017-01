Genericele nu sunt medicamente proaste

Medicamentele generice sunt acele produse care, după 20 de ani, ies de sub patentul inventatorului, ele rămânând la fel de bune întrucât au fost testate mai mult timp decât molecula nouă, astfel că lista pentru boli cronice poate cuprinde fără probleme aceste produse, explică preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoş Damian. “Din păcate, prea multe persoane, unii chiar medici, vorbesc despre generice ca despre nişte produse mai puţin eficiente. Dacă ar fi aşa, ele nu ar putea primi autorizaţie de comercializare. Nu vorbesc numai de piaţa din România, deşi acum fiind în UE rigoarea privind punerea pe piaţă a unor produse este similară cu cea din Uniune, dar şi de alte autorităţi în domeniu cum ar fi cea americană, japoneză sau altele”, a mai declarat Damian. El a spus că în România, în 2011, zece molecule noi ies de sub patent, iar la nivel mondial, în intervalul 2011 - 2014 vor ieşi de sub patent produse în valoare de 100 de miliarde de euro. “Asta înseamnă că toate aceste produse sunt proaste?”, întreabă retoric Damian.

MAI PUŢINI BANI. Potrivit preşedintelui APMGR, oamenii pot da bani mai puţini pentru medicamente cu acelaşi efect. “Medicamentul original are 20 de ani de patent, timp în care, dacă se dovedeşte că produsul este bun, atunci sunt recuperaţi banii. Dar sunt cazuri când sunt constatate, în aceşti 20 de ani, unele reacţii adverse, pentru că studiile continuă şi după ce produsul a fost pus pe piaţă. Or, după 20 de ani, când medicamentul iese de sub patent, adică a fost îndelung testat, devine generic”, a explicat Damian. Medicamentele generice ocupă 25% în valoare din piaţă, dar deţin 62% din volumul total al consumului. “Din păcate, constatăm o desfacere mai mare a medicamentelor de primă urgenţă în farmacii. Din cauza lipsei din spitale a genericelor de tipul adrenalină, anticoagulante, antibiotice, medicii îşi trimit pacienţii la farmacie să şi le cumpere singuri. În această situaţie de criză, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar trebui să dea gratuit generice pe lista C2 pentru boli cronice, aşa cum se întâmplă în ţări mai bogate, iar cei care vor produse mai scumpe să plătească diferenţa”, a mai explicat Damian.