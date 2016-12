Genetica dă peste cap prejudecăţile europenilor

23:40:03 / 02 Februarie 2016

Europenii au un stramos comun

Sa inteleg de aici ca romanii sunt descendentii directi ai populatiei autohtone ( adevarate) a Europei? Cei care au fondat Neoliticul si au adus practic civilizatia in Europa? Si ca geti(stramosii nostri care nu erau nici de cum salbatici si incapabili asa cum am fost manipulati sa credem) purtatori de haplogrupul R1 au fost cei care au colonizat Europa(inclusiv pe prea "civilizatii" si mandrii vestici)? Si de ce se foloste termenul"neam proto-italo-celtic-germanic"?Pentru ca minunatii europeni din vest sa nu se simta ofensati de adevar? Nu incerc sa scot in evidenta faptul ca poporul roman e cel mai bun,dar m-am saturat sa ni se spuna ca suntem niste incapabili,ca noi n-am fost in stare sa creem nimic si doar sa"furam "de la altii(inclusiv cuvintele lor se pare). Poate adevarul e undeva la mijloc dar incep sa devina suspecti prin termul foarte lung si sofisticat pe care l-au dat unui neam ce s-a dovedit genetic a fi stramosul tuturor.