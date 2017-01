Geneza formei, tema unei noi expoziţii a studenţilor de la Arte

Geneza formei este o temă specială, pe care studenţii anului I din cadrul Facultăţi de Arte a Universităţii “Ovidius“, Specializarea Pedagogie - Arte Plastice şi Decorative, au transpus-o în pictură şi grafică. Potrivit Marianei Constantinescu - Bileca, şefă de an, studenţii au abordat această temă din mai multe unghiuri, unii realizînd lucrări în care se poate observa energia şi dinamismul, prin accentuarea direcţiei de mişcare, în timp ce alţii au preferat să picteze lucrări mai paşnice, mai suave. "Pictura este un mod de a comunica cu cei din jur. În fiecare lucrare vom regăsi un mesaj, acela pe care artistul doreşte să-l transmită privitorului", a explicat Mariana Constantinescu - Bileca. Pornind de la tema formelor geometrice, dar şi de la culorile complementare, oranj - albastru, galben - violet şi roşu - verde, studenţii au realizat o serie de lucrări inedite, în care au folosit diverse tehnici de exprimare plastică: tempera cu emulsie de ou, acrilice, ulei pe pînză, lucrul în peniţă şi tuşuri, tehnică folosită mai ales la crochiuri. De altfel, artiştii plastici au preferat să interpreteze tema dată sub diferite modalităţi de exprimare, compoziţii, crochiuri, icoane sau nuduri.

Chiar dacă a obişnuit publicul cu lucrări de grafică, Silvia Şoşoiu s-a decis să experimenteze şi altă latură a artei plastice, pictura, realizînd şi ea numeroase lucrări avînd la bază figurile geometrice. "Am încercat să experimentez şi pictura şi să descopăr noi mijloace plastice de expresie. Este o încercare de a evada din decorativul cu care mă obişnuisem", a declarat Silvia Şoşoiu, studentă în anul I. Dacă Cosmin Grosu a ilustrat tema dată prin intermediul crochiurilor, dar şi al nudurilor, Florentin Sîrbu a preferat să creeze icoane. "Am urmărit fiecare etapă din pictura lui Rubliov şi am încercat să duc aceste picturi spre o zonă a abstractului, folosind elementele de bază din limbajul plastic: punct, linie, pată", a precizat Florentin Sîrbu. Folosind aceste elemente de bază, precum şi culorile complementare mai sus amintite, Iulia Gal a compus în creion, cărbune şi tuş, compoziţii de mari dimensiuni cu figuri geometrice. "Sîntem un an care promite. Profesorii ne-au apreciat munca, dar mai ales produsul final şi sperăm să putem prezenta aceste lucrări într-o amplă expoziţie", a concluzionat Mariana Constantinescu - Bileca.