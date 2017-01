Geniile Constanţei cîştigă Space Settlement Design Competition, la NASA

Odiseea echipelor Astoria 1 şi Astoria 2 continuă. Formate din elevii constănţeni implicaţi în activităţile Centrului de Cercetări al Elevilor de pe lîngă Fundaţia Academică „Alumni” a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB) şi conduse de profesorii Ion Băraru şi Radu Dragomir, cele două echipe s-au deplasat, în perioada 18 - 28 iulie, în Statele Unite, la Houston, Texas, pentru a participa la finala concursului internaţional Space Settlement Design Competition. „A fost o competiţie neaşteptat de grea, cu cerinţe foarte stricte şi foarte complicate. Pentru noi, profesorii, a fost un experiment destul de frustrant, căci nu am avut voie să ne implicăm absolut deloc în activităţile impuse. Noi am avut titlul de advisor... şi atît. Ecourile acestei competiţii sînt însă extraordinare, căci prezenţa a două echipe din aceeaşi entitate educaţională constituie o excepţie apreciată ca atare de către organizatori şi de juriu. Din discuţiile cu inginerii NASA cu care am fost permanent în contact, am înţeles că motorul real al competiţiei a fost lupta dintre companiile care aveau în componenţă elevii noştri, deoarece pregătirea lor pluridisciplinară şi spiritul lor de sacrificiu au impresionat enorm. Astfel, pe tărîm american a avut loc o competiţie româno-română, din care au ieşit cîştigători românii!”, a explicat profesorul Ion Băraru. Pe această cale, eminentul profesor ţine să mulţumescă, în mod special, primarului Constanţei, Radu Mazăre, „căci, fără suportul său financiar, călătoria echipelor nu ar fi putut avea loc. De asemenea, mulţumim şi directorului CNMB, prof. Vasile Nicoară, pentru sprijinul acordat. Această aventură peste ocean nu a făcut decît să cofirme, încă o dată, capacitatea copiilor noştri excepţionali, copii ce s-au reunit sub egida Centrului de Cercetări al Elevilor”.

A doua colonie pe Marte, Bradburyom, realizată în 43 de ore de muncă fără întrerupere

După criterii doar de organizatori ştiute, componenţa echipelor Astoria 1 şi Astoria 2 a fost modificată la intrarea în competiţie, nucleele deja formate fiind asimilate de patru „companii” multinaţionale. Astfel, fetele - CNMB: Lavinia Brăilescu, Adela Căpîlnaşiu, Maria Necşulescu, Raluca Rudeanu, Andra Stroe, Daiana Toporău, Marina Vasile; Liceul Teoretic „Ovidius” (LTO): Viviana Costea; Liceul Internaţional de Informatică: Ioana Laura Aanei, Crina Bordaş, Emanuela Bran, Sevda Memet – au „primit” în grupă 12 elevi americani din Orlando, Florida şi 12 elevi din Punjab, India, compania lor preluînd denumirea de „Vulture Aviation”. Pentru băieţi – CNMB: Alexandru Băbeanu, Gabriel Burceanu, Mihai Caranica, Claudiu Cherciu, Răzvan Ciucă, Mircea Creţu-Stancu, Vlad Grigore, Valentin Marcu, Lucian Mocanu, Adrian Nedelea, Gabriel Petrică; LTO: George Madreşi – a fost găsită denumirea de „Grumbo Aerospace”, iar compania lor a primit încă 12 elevi din Durango, Colorado, 9 elevi din Maldonado, Uruguay şi 3 elevi autralieni. Target-ul competiţiei a constat în realizarea proiectului „Bradburyom - Mars Settlement”, într-un timp dat şi conform unor cerinţe foarte stricte. „În România, proiectul cu care ne-am calificat a durat două luni. În această competiţie a trebuit să-l realizăm în 43 de ore de muncă fără întrerupere, încercînd să devansăm problemele de limbaj, orgoliile, ideile şi soluţiile despre care fiecare credea că, fiind ale lui, sînt geniale. Lucrul cu oamenii este deosbit de complicat. În principiu, am realizat o a doua colonie pe Marte, Bradburyom, care are ca scop începerea procesului de terraformare. Am avut grijă de toate detaliile acestui proces, de la studii despre impactul gravitaţiei asupra oamenilor, pentru care am creat programe de reabilitare, la hrana necesară, la animale, am luat în considerare aspectul psihic al problemei, ne-am ocupat şi de industrie etc. A fost foarte greu, a trebuit să muncim într-o echipă mixtă…”, a declarat Ioana Laura Aanei, preşedintele grupului de fete, în opinia căreia, pentru viitorul nu foarte îndepărtat, terraformarea este una dintre soluţiile viabile pentru propăşirea vieţii pe Marte. ”Ne place să visăm cît mai departe, acest proiect înglobează toate ştiinţele, şi, de aceea, este fascinant. Practic, nu există limite. Majoritatea sîntem pasionaţi de science fiction şi ne place să ne imaginăm. Cu toate astea, procesul de terraformare nu este o fantezie, trebuie să ne căutăm, cît de curînd, o nouă casă”, susţine ea. Mircea Creţu-Stancu, preşedintele grupului de băieţi scoate şi el în evidenţă greutatea lucrului cu oamenii, mult prea puţinul timp avut la dispoziţie pentru acomodare şi realizarea relaţiilor în interiorul grupului: „Ne-am acomodat destul de greu. Mie mi s-a părut a fi, în primul rînd, un exerciţiu de comunicare, fiind foarte mulţi şi, adesea, prea adesea, cu păreri foarte diferite. Iată însă că am reuşit să facem un proiect extraordinar, care a cîştigat Marele Trofeu al Competiţiei Finale şi care ne-a adus medalii şi diplome”. Juriul a fost format din specialişti de la Boeing Company şi National Aeronautics and Space Administration (NASA). Proiectele elevilor constănţeni se găsesc actualmente la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), pentru a fi înregistrate. Pentru anul viitor, dată fiind prezenţa extraordinară a românilor la acest gen de competiţii, organizatorii - Anita Gale, Dick Edwards şi Rob Kolstad - vor să realizeze, pe lîngă preselecţiile devenite tradiţionale în Statele Unite şi în Australia, una specială pentru România.