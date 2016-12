Geoană are partid la Constanța

15:41:15 / 05 Aprilie 2015

TRASEISTI INDOBITOCITI

Zi de zi vad noi partide si partidulete infiintate de diversi TORTIONARI care sau dovedit adevarati TRASEERRISTI POLITICI, hiene indobitocite care ALEARGA PRECUM TAURUL CU STRECHIA IN CUR de-la un partid la altul , ca doar va gasi un os mai mare de ros., Exemplul il dam prin Geoana si puscariasul sau Vanghelie, afaceristul local Virgil Senopol de care cred ca nici DRACUL nu a auzit ce minuni a facut, ce realizari are in viata sociala si economica Dobrogeana, s-au acest Razvan Condurateanu ramas din mocirla si ZOAIA partidului lui Dan Diaconescu., Consider ca ar fi o rusine de neiertat pentru cei asa zisi 350 de afiliati la partidul lui Geoana, care ar fi coptati }MANIPULATI} de acest O:TEAN IMPUTIT,SCLEROZAT si fiul unui SECURIST CEAUSIST , care promite ca ne da marea cu sarea precum si fostul DICTATOR, DIVERSIONIST, MAFIOT si HOT, PIRATUL care a vandut cele 347 nave si cu banii incasati si-a cumparat dreptul de a fi PRESEDINTE de-la AMERICANI ,care se dau buni parteneri cu romania ., Iata ca NU AM MAI TRAIT NICI BINE, asa cum ne promitea sclerozatu de basescu si ca nu vom trai bine prin PROMISIUNILE acestui IMPOSTOR: Mircea Geoana., Dobrogeni, fiti cu bagare de seama si nu va afiliati fara sa cunoasteti foarte bine caracterul Fascist si de comanda a lui Geoana,.