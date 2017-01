Geoană: “Băsescu este garantul sistemului ticăloşit”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, s-a declarat, sîmbătă, într-o conferinţă de presă, preocupat de declaraţiile lui Băsescu făcute, în aceeaşi zi, la Consiliul Naţional de Coordonare (CNC) al PD, potrivit cărora referendumul va trebui să arate care este adevăratul stăpîn al României: "Este probabil cea mai simbolică frază pe care putea să o rostească Traian Băsescu. El vede politica şi democraţia ca pe o relaţie între stăpîn şi slugi, el este singurul stăpîn al României, iar românii sînt slugile sale. Este încă o dovadă a modului primitiv şi nedemocratic în care Băsescu se raportează la viaţa politică şi la rolul său de preşedinte, afirmînd că lupta sa politică nu este decît o luptă pentru putere". Liderul PSD consideră că preşedintele suspendat nu are calitatea morală să vorbească despre condamnarea comunismului şi securismului, pentru că "Traian Băsescu a lucrat cu Securitatea şi a fost un mare comunist. Băsescu şi Stolojan merg în Piaţa Universităţii şi confiscă simbolul acesteia, cînd primul a fost secretar de stat în 1991, la Transporturi, şi a dus vagoane cu mineri în Piaţa Universităţii, iar Stolojan a fost cel care la CSP împărţea banii cu Securitatea". Geoană consideră că este tragic că mai există români care pot să creadă ce spune un "demagog şi populist", cum este Băsescu, care "face parte din sistemul ticăloşit şi este garantul sistemului ticăloşit": "Arată cu degetul în orice altă parte, pentru a-şi ascunde propriii săi oligarhi şi propriii săi corupţi. Nu eu am prieteni şi nu eu am dat rezoluţii de la Cotroceni ca d-l Căşuneanu să primească peste rînd, preferenţial, sume mari de bani". Liderul PSD a dat asigurări că nu îl cunoaşte şi că nu s-a întîlnit vreodată cu Alexandr Kondyakov, consilierul lui Vladimir Putin, susţinînd că este vorba despre o intoxicare a lui Băsescu. Potrivit acestuia, preşedintele suspendat încearcă să joace o carte populistă, în care răscoleşte un sentiment istoric antirusesc care încă persistă în România: "Nu putem şterge cu buretele secole de relaţie proastă cu ruşii şi încearcă să se poziţioneze ca fiind marele campion al alianţei transatlantice". El l-a acuzat pe preşedintele suspendat că a lansat şi zvonuri conform cărora România nu va găzdui summit-ul NATO anul viitor sau că americanii nu mai trimit trupe în bazele militare din România, aspecte care nu s-au confirmat în realitate.