Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că Traian Băsescu reprezintă produsul sistemului comunist şi securist pe care l-a condamnat în Parlament, fiind un şef de stat care nu are niciun respect pentru Constituţie sau pentru instituţia opoziţiei din România. El a făcut această declaraţie ca reacţie la afirmaţiile şefului statului, care a afirmat că PSD este condus de fapt de Ion Iliescu şi că Mircea Geoană este doar tolerat la conducerea partidului. Liderul social-democrat l-a acuzat Băsescu de faptul că "este, de fapt, dirijorul unui cor de trompetişti, de majorete şi de tromboane pe care i-a grupat în PD": "Este un pericol pentru democraţia românească. Acest tip de atitudine îl descalifică şi pentru mine, şi pentru colegii din PSD. Nu ştie să se înalţe la poziţia de preşedinte al României, să respecte Constituţia şi nu are un minimum de respect pentru regula jocului democratic". Precizînd că preşedintele României nu are voie să jignească alte partide, Geoană a apreciat că Băsescu "este mai degrabă atras de un model de despot oriental decît de lider european".