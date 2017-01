Geoană: Băsescu şi Tăriceanu trebuie să răspundă pentru situaţia politică actuală

Preşedintele PSD Mircea Geoană şi secretarul general al acestei formaţiuni, Titus Corlăţean, s-au întîlnit, vineri, într-o şedinţă de lucru, cu o parte dintre vicepreşedinţii partidului, pentru a discuta despre negocierile informale purtate pînă în acest moment cu celelalte partide. Geoană a declarat că, la nivelul conducerii PSD se consideră că, în acest moment, obligaţia de a da un răspuns politic la actuala situaţie revine preşedintelui Traian Băsescu şi premierului Călin Popescu Tăriceanu: „Trebuie ca cei doi lideri ai Executivului român, conform prerogativelor pe care le au, să indice în discuţiile cu partidele, care sînt formulele pe care le preferă şi modalităţile în care pot să găsească împreună cu partidele parlamentare, printre care şi PSD, o soluţie de stabilitate pentru un guvern eficient pînă la sfîrşitul actualului ciclu politic”. Geoană a arătat că opinia majoritară la nivelul vicepreşedinţilor PSD este că parametrii şi finalitatea discuţiei din acest moment depind în principal de cei doi actori politici importanţi din Executiv: „Prim-ministrul are obligaţia să discute cu partidele despre modul în care îşi vede supravieţuirea propriului guvern, preşedintele ţării are obligaţia să indice cu mai multă claritate decît a făcut-o la discursul din Parlament - deja sînt o mie de interpretări diferite. Pînă la urmă, preşedintele României va trebui, în transparenţă, la consultările cu partidele, să spună care ar fi tipul de guvern şi de majoritate pe care eventual le-ar prefera”. Liderul PSD a arătat, totodată, că social-democraţii ar prefera ca săptămîna viitoare să existe "un răspuns clar şi neechivoc la drumul de urmat”. De asemenea, în opinia liderului PSD, moţiunea de cenzură a PD este inutilă, aceasta referindu-se strict la rezultatul referendumului din 19 mai şi neavînd cum să fie adoptată de Legislativ. Geoană a arătat că o moţiune de cenzură se referă la activitatea unui guvern şi la motivele pe care un grup de parlamentari le consideră necesare pentru căderea unui guvern, nu la rezultatul referendumului: „Moţiunea PD nu are decît un singur scop: să perpetueze prezenţa Guvernului Tăriceanu pînă în sesiunea parlamentară viitoare, ştiindu-se că există doar o moţiune pe sesiunea parlamentară. Deci dacă se trage un cartuş în gol, cum va fi cazul la aceasta, înseamnă că, de fapt, PD doreşte prelungirea mandatului lui Tăriceanu”. Geoană a ţinut să precizeze că PSD nu va intra într-o logică de declanşare a alegerilor anticipate.