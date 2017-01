Geoană, convins că PSD va forma noul Guvern

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat, ieri, că România ar trebui să-şi reconsidere priorităţile şi să renunţe la unele cheltuieli, precum achiziţia de avioane militare, în contextul crizei financiare mondiale. El a atras atenţia că Puterea are tentaţia a încerca “să mai dea nişte tunuri pe ultima sută de metri”, cheltuind bani de la buget pe proiecte care nu sînt prioritare. Liderul PSD a declarat că România are nevoie de cîteva miliarde de euro pentru atenuarea crizei, motiv pentru care trebuie să renunţe la unele achiziţii care nu sînt prioritare. O comisie interministerială de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării, s-a întrunit, în septembrie, în prima sa şedinţă de lucru. Comisia are ca obiectiv să prezinte primului-ministru informări periodice referitoare la stadiul derulării programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării, programe aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. În altă ordine de idei, Geoană a declarat că PSD nu are variantă de rezervă pentru funcţia de premier, pentru care el a fost propus de partid, şi că preşedintele Traian Băsescu va trebui să respecte voinţa electoratului, oricare ar fi aceasta: “Este absolut nefiresc şi lipsit de minimă civilizaţie democratică să te gîndeşti că un partid îşi propune liderii pentru a conduce un guvern, cîştigă şi cineva spune că nu e bun (...) Eu am fost desemnat candidat de congresul partidului, nu avem altă variantă”. Liderul social-democrat a spus că are încredere că PSD va forma noul guvern, în condiţiile în care speranţele sale sînt că partidul va avea un scor electoral de peste 40 de procente, în urma redistribuirilor voturilor de la partidele care nu depăşesc pragul electoral. Întrebat de ce PSD a susţinut, pînă în prezent, Guvernul liberal, pe care îl critică, Geoană a spus că partidul a reuşit în acest fel că atingă obiective sociale importante: “Dacă ar fi picat Guvernul PNL şi ar fi avut loc anticipate, probabil că s-ar fi refăcut Alianţa DA şi aveam aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie. Noi am reuşit, chiar din opoziţie, să atingem obiective sociale importante, precum creşterea pensiilor”.