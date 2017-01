Preşedintele PSD Mircea Geoană a declarat ieri că partidul pe care-l conduce va vota legea lustraţiei doar dacă acesta îşi propune să reflecte un adevăr istoric şi nu să fie folosită ca o armă politică: “Vom susţine orice lege care respectă drepturile democratice şi convenţiile europene, dar nu vom susţine o lege care vrea să redeschidă răni. Dacă dorim să aflăm adevarul, atunci e un lucru bun, dar dacă se încearcă să se joace cu acest tip de instrument drept armă politică, atunci nu voi accepta acest lucru. A pune lucrurile în contextul lor istoric adevărat este o obligaţie pe care toţi trebuie să o facem”. Chestionat de jurnalişti cu privire la faptul că preşedintele Băsescu a rîs cu poftă cînd a aflat despre dorinţa liderului PSD de a deveni premier, Geoană a spus că, dacă subiectul privind o posibilă cădere a Guvernului şi formarea unuia nou \"este de rîs\", înseamnă că toţi au motive să plîngă, adăugînd că, dacă Guvernul Tăriceanu va cădea, aşa cum şi-a dorit preşedintele ţării, atunci \"pohta ce-a pohtit se împlineşte\". Geoană arată că \"în condiţiile în care acest Guvern va cădea, există o obligaţie comună a partidelor parlamentare şi a şefului statului de a da României o formulă guvernamentală stabilă şi competentă”. Mai mult, el a atras atenţia că “nu este dorinţa noastră că musai trebuie să fie PSD-ul care face Guvernul sau neapărat la guvernare. Eu am spus că avem obligaţia să dăm statului un Guvern competent şi stabil. Iar preşedintele României este liber să facă ceea ce doreşte domnia sa. Să întreţină criza sau să aducă stabilitatea. Să pună un Guvern care să fie la fel de slab şi la fel de slab în Parlament şi în privinţa competenţei, asemenea actualului Guvern sau Guvernul Alianţei, sau unul mai puternic şi mai competent. Este problema domniei sale. Deci nu este subiect de rîs, pentru că, de doi ani şi jumătate, preşedintele României insistă şi pledează să plece Guvernul Tăriceanu, iată că pohta ce-a pohtit se-mplineşte\". Geoană a mai spus că dacă ţara merită să aibă în continuare un Guvern de 20%, \"certăreţ şi incompetent\", înseamnă că asta doreşte preşedintele ţării să dea României. În acel moment, vicepreşedintele PSD, Ilie Sîrbu, prezent şi el la conferinţa de presă, a intervenit spunînd: \"Pot să fac şi eu un comentariu pe hohotul de rîs al preşedintelui? Ne-am obişnuit cu el aşa de doi ani şi jumătate. Întrebarea e unde a dus rîsul d-lui Băsescu? O să ajungem noi de rîsul lumii! Că asta a făcut el\". Mircea Geoană a mai arătat ieri că România este ţara cel mai prost pregătită pentru a face faţă presiunilor Uniunii Europene: \"Este o situaţie absolut jenantă ca, după primul an de aderare la UE, România, datorită guvernării extrem de puţin competente din ultimii trei ani, să atragă, practic, zero la sută fonduri europene\". Liderul social-democrat a adăugat că nici în judeţele mai bogate şi nici în cele mai sărace nu este resimţită creşterea economică: \"Puterea de cumpărare şi nivelul de trai se află la un nivel foarte precar. Cetăţenii României nu simt efectele acestei creşteri economice prelungite şi susţinute de peste şapte ani de zile\".