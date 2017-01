Geoană: “Discuţiile PSD-PC pentru susţinerea moţiunii de cenzură continuă”

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat ieri, după întîlnirea cu liderul PC, Dan Voiculescu, că discuţiile dintre social-democraţi şi conservatori privind susţinerea moţiunii de cenzură vor continua în perioada următoare. Întrebat dacă social-democraţii contează pe voturile PC în ceea ce priveşte susţinerea moţiunii de cenzură, Geoană a precizat că o decizie în acest sens va trebui luată de conservatori în cadrul unui for statutar: \"Există anumite semne de întrebare pe care cei de la PC şi le-au exprimat, dar subiectul este deschis şi vom vedea în perioada următoare care este decizia finală a PC\". Liderul social-democrat a arătat, răspunzînd unei alte întrebări, că subiectul unei refaceri structurate a colaborării dintre PSD şi PC este mult prea prematur pentru a fi dezbătut, dar a apreciat că, în opinia sa, pot fi avute în vedere colaborări punctuale pe legi importante şi pentru acţiuni politice importante. Geoană a arătat, de asemenea, că discuţiile cu PC s-au axat pe proiectele şi priorităţile legislative ale celor două partide în ceea ce priveşte sesiunea legisaltivă în curs. El a precizat că formaţiunea sa manifestă interes pentru majoritatea proiectelor PC, singura diferenţă fiind cea privitoare la Fondul Proprietatea, caz în care PSD consideră că banii obţinuţi în urma privatizării activelor trebuie să meargă către pensionari. La rîndul său, preşedintele PC, Dan Voiculescu, a declarat că se bucură că trei dintre proiectele PC sînt văzute cu ochi buni de PSD, dar nu se aştepta ca proiectul privind fondul de solidaritate cu pensionarii să nu fie susţinut de social-democraţi. Voiculescu a mai arătat că la întîlnirea pe care a avut-o cu Mircea Geoană a abordat în plus şi proiecte ale PSD cu care PC a fost de acord. El a precizat că a discutat cu Geoană despre introducerea bugetelor multianuale: \"Eu consider că este o obligaţie pentru România să introducă bugetele multianuale, pentru că, în fiecare an, bugetele au creat probleme peste tot\".