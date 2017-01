Geoană îi cere preşedintelui să medieze conflictul din Justiţie

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a apreciat, sîmbătă, că protestul magistraţilor reprezintă cea mai severă confruntare dintre puterile statului din ultimii 20 de ani şi că Parlamentul se va implica în rezolvarea acestei situaţii dacă preşedintele “nu are această disponibilitate”: “Trebuie să mediem conflictul, care este mult mai grav decît paralizarea, pentru cîteva zile, a sistemului juridic. Am răspuns pozitiv ONG-urilor să lucrăm pentru un pact al Justiţiei”. Liderul PSD a declarat că Traian Băsescu are “obligaţia legală” să medieze acest conflict. Geoană a afirmat că, în cazul în care Băsescu “nu este capabil” să medieze acest conflict, va încerca el, alături de Roberta Anastase, să facă acest lucru. Reţeaua Naţională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor a stabilit, în urma centralizării rezultatelor din 14 curţi de apel care au avut adunările generale, că 11 vor continua protestele, în timp ce Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Constanţa au decis suspendarea protestelor.