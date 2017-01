Geoană nu vrea preşedinţia Senatului

Preşedintele Partidului Social Democrat, Mircea Geoană, a negat luni că ar viza să preia şefia Senatului, dar a lăsat să se înţeleagă că ar dori ca, într-un astfel de post, să vină un coleg de partid cu experienţă, eventual cu o funcţie de conducere în camera superioară a Parlamentului. „Preşedintele PSD nu are nici un interes să meargă în această funcţie pentru două, trei sau patru săptămîni. Chiar dacă este o funcţie importantă în stat, aceasta vine în contradicţie cu obligaţiile morale pe care le am la partid. În rest, toţi colegii mei sînt eligibili, indiferent de funcţia pe care o au în partid sau în conducerea Senatului. Nu este cazul să aducem pe cineva care nu are experienţă“, a spus Mircea Geoană. El a precizat că tema înlocuirii lui Nicolae Văcăroiu de un alt social-democrat, între care şi Ilie Sîrbu, nu a fost discutată în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului, pentru că şeful statului nu a promulgat Legea referitoare la Curtea de Conturi. După promulgarea legii, a subliniat Geoană, va avea loc o întîlnire a conducerii PSD care va desemna succesorul lui Nicolae Văcăroiu. Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a declarat, joi, că nu a luat încă o decizie în ceea ce priveşte plecarea sa la Curtea de Conturi. „Nu am luat decizia dacă mă duc sau nu la Curtea de Conturi. Vom avea o discuţie la partid şi atunci vom vedea“, a precizat Văcăroiu. El a adăugat că, în condiţiile în care va decide să preia şefia Curţii de Conturi, grupul PSD va propune, conform regulamentului şi deciziei Curţii Constituţionale, un alt candidat pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Vicepreşedintele PSD Ilie Sîrbu ar avea cele mai mari şanse să preia şefia Senatului, au declarat surse social-democrate. În acest sens, ar fi existat o discuţie în Biroul Permanent al PSD, singura propunere fiind Ilie Sîrbu. Conform surselor citate, propunerea nu ar fi venit din partea conducerii PSD, dar aceasta ar fi fost acceptată de preşedintele partidului, Mircea Geoană. Dacă va fi propus de PSD, Ilie Sîrbu va trebui să primească votul plenului Senatului.