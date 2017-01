Geoană: PSD îşi va devansa Congresul numai în cazul anticipatelor

Preşedintele PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, că va fi devansat Congresul formaţiunii numai dacă vor avea loc alegeri anticipate în cursul anului viitor, în caz contrar urmînd a fi organizat la termenul prevăzut. El a explicat că în cazul în care alegerile parlamentare vor avea loc la termen, în 2008, atunci şi Congresul PSD va avea loc, în mod normal, la expirarea mandatului de doi ani al actualei conduceri. Pe de altă parte, Geoană a afirmat că, deşi nimeni în partid nu doreşte în acest moment organizarea unui Congres extraordinar, care să ducă şi la noi alegeri ale structurilor de conducere, el ar putea fi convocat dacă membrii de partid se vor pronunţa în acest sens şi vor dori modificarea Statutului PSD. Liderul social-democrat s-a pronunţat însă pentru modificarea Statutului partidului, prezentînd două argumente: alegerea tuturor structurilor de conducere, de la nivel local şi naţional, pe baza aceloraşi reglementări statutare, şi impunerea unei mai mari flexibilităţi, care să dea conducerii partidului şansa de a-şi forma echipa. În ceea ce priveşte primul argument invocat, el a subliniat că trebuie evitată situaţia de la Congresul precedent, cînd alegerile de la nivelul organizaţiilor locale au avut loc pe baza vechiului Statut, iar conducerea centrală a fost votată pe baza Statutului nou. Un al doilea motiv invocat de el pentru nevoia de se modifica actualul Statut al PSD este că acesta este "un soi de compromis, care are destul de multă ineficienţă” şi este nevoie ca preşedintelui partidului să i se dea instrumentele statutare necesare pentru a-şi forma echipa proprie. Geoană a ţinut totuşi să precizeze că nu are o preferinţă personală faţă de varianta de modificare a Statutului, prin care să i se dea dreptul preşedintelui ales să îşi nominalizeze echipa de conducere şi că nu are intenţia de a transforma instrumentele statutare în instrumente care să fie "pe chipul şi asemănarea liderului de moment”. Discuţiile despre oportunitatea convocării unui Congres extraordinar au fost reluate în interiorul PSD, după ce Geoană a anunţat, în urmă cu cîteva săptămîni, intenţia de a organiza în rîndul membrilor formaţiunii un referendum cu privire la oferta politică a partidului, profilul moral şi profesional al candidaţilor şi necesitatea modificării Statutului. El a precizat că aceste trei subiecte ale referendumului şi modalitatea de organizare a acestuia au fost discutate, însă nu şi finalizate, în Biroul Permanent Naţional al formaţiunii, iar rezultatele referendumului va trebui transpuse în practică: "Este intenţia mea extrem de fermă şi întreaga conducere a partidului simte nevoia să continuăm procesul de democratizare şi mai în profunzime în partid”. În funcţie de rezultatele acestui referendum, se va decide dacă PSD va convoca un Congres extraordinar pentru modificarea actualului Statut, sau va opera aceste schimbări cu prilejul Congresului ordinar.