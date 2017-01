Geoană: PSD trebuie să repornească motoarele pentru a înlătura actuala putere

Nici liderul PSD Mircea Geoană nu l-a iertat ieri pe şeful statului. La şcoala de vară de la Vatra Dornei, a cărei temă este "Alternativa social-democrată, provocări pentru PSD în România europeană”, liderul social-democrat a vorbit din nou, în termeni duri, despre conflictul dintre primii oameni din stat şi despre războiul dosarelor. Preşedintele PSD a declarat că formaţiunea pe care o conduce trebuie să repornească motoarele pentru a înlătura actuala putere. Geoană a criticat dur Coaliţia de guvernămînt, Alianţa DA, dar şi pe preşedintele Băsescu, susţinînd că aceştia au ca scop principal distrugerea PSD. El a afirmat că PSD are în continuare cel mai mare număr de aleşi locali, cel mai important grup parlamentar, motiv pentru care are obligaţia faţă de populaţia României de a veni cu un răspuns social-democrat la situaţia ţării. Astfel, la viitoarele alegeri, PSD va asocia o ofertă politică la nivel naţional cu o ofertă la nivel local. Potrivit lui Geoană, ofertele locale vor veni în completarea ofertei naţionale, care se va referi la problemele importante - pensiile, sistemul sanitar sau cel de învăţămînt. El a subliniat că românii sînt din ce în ce mai interesaţi de ceea ce se întîmplă la ei în comunitate, în judeţul lor, iar această asociere de oferte va determina construirea "unui lucru mult mai dens şi mai serios”. Geoană a susţinut că, deşi Alianţa şi-a făcut "propagandă" electorală acuzînd PSD ca fiind purtător al "răului" şi partid de neocomunişti, actuala putere este, de fapt, cea care a pus frîne dezvoltării României. Liderul PSD a mai apreciat că Băsescu nu are dreptul moral de a conduce ţara, fiind "legat de structurile fostului regim totalitar". În acest sens, el a reamintit că în ultima dezbatere televizată din campania electorală, Băsescu a spus: "Adriane, ţara trebuie să aleagă între doi comunişti". De aceea, Geoană consideră că "trebuie să ne opunem acestor guvernanţi, pericolul fiind excesul de neoliberalism şi ca România să fie guvernată egoist". "PSD este în logică de campanie, guvernarea actuală fiind în faza de descompunere, iar pentru partid 2007 este un an de campanie electorală, pentru alegeri anticipate şi pentru primele alegeri din România pentru Parlamentul European", a mai spus Geoană.

La rîndul său, secretarul general al PSD, Miron Mitrea, a declarat că lipsa de caracter stă la baza oricărei plecări din partid, referindu-se la aleşii locali care au părăsit formaţiunea social-democrată. Mitrea a subliniat că sub nicio formă PSD nu va participa la formarea unei alte majorităţi înainte de alegeri, fie ele anticipate sau la timp. El a arătat că, după alegerile viitoare, care după opinia sa vor fi anticipate, PSD va fi la guvernare şi va fi "pilonul unei alianţe de guvernare".