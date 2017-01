Geoană se visează membru PSD

14:56:13 / 23 Ianuarie 2015

PARERI

Citind si acest articol, mi-am facut cateva idei clare din care sa trageti concluzia zilelor in care traim: - PSD-ul ,partid mare ,national si cu multi membri in CREERUL EZRADACINAT al unor escroci de talie mondiala cum sunt; Mircea Geoana, Liviu Dragnea, Vanghelie,Victor Ponta, zgonea si inca cateva sute de cozi de topor- DIN NATIA OLTENILOR - se cred NEMURITORI si atotstapanitori pe tot ce misca in Romania. In fond acesti TRADATORI vedem ca azi se lupta si intre ei care sa ia conducerea PSD-ului., Toti pe care i-am mentionat sunt LEPRE, HOTI, MAFIOTI si PLAGIATORI., Daca voi nu v-ati saturat de OLTENII INCREZUTI si cu TUPEU de CORUPTI DIN TATA IN FIU--cazul recent cu cel de-la CCR - TONI GREBLA- demonstreaza inca odata ca acesti OLTENI trebue sa PARASEASCA SCENA POLITICA DEFINITIV., Sunt destui TINERI la 40-45 ani care sa ia fraele PSD-ului., Starea mea de voma si GREATA mi-a provocat-o acest PLAGIATOR de V. PONTA care timp de aproape 4 ani sa lasat PORCIT de MAFIOTUL Tr. Basescu si inloc sa reactuioneze si sa-l TRIMITA IN PUSCARIE, cand cineva ii spunea ca ce face nu este bine DOCTORE spunea ca mai e putin si scapam de basescu., Iata ca aceasta atitudine a dus POPORUL ROMAN la MOARTE SI RUINA., Te simti bine bai OLTENE NEMERNIC ca acum s-a incheiat si dosarul Flota prin care au disparut cele 365 DE VAPOARE si prejudiciul este 0 (zero)., NENOROCITULE< eu si milioane de Romani am muncit di 45 si pana in 89 cate 7(sapte) zile pe saptamana ca sa realizam cea mai mare flota din Europa si tu spuneai ca " O SA FIE'" BINE " Tu traesti bine si cu toti OLTENII TAI care te lafai in VILELE DE PROTOCOL lasate de N. CEAUSESCU dupa ce la-ti IMPUSCAT,. In curand o sa dati voi socoteala pentru toate matrapaslacurile pe care le;FACETI, TAINUITI, si va IMPUNGETI CA CHIORII pentru "" PUTRERE " A venit timpul din nou sa ascultati si sa EXECUTATI FARA REZERVE CE VA SPUNE " NEAMTU " ca altfel DATI DE DRACU !!!!