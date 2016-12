Geoană va candida la Senat pe locurile PSD

Alegerile se apropie încet-încet, încărcate cu semnificaţii electorale. A fost un an în care s-a schimbat puterea, iar oamenii şi-au pus speranţe mari în noua guvernare. Românii sunt cu ochii pe candidaţii aleşi de conducerile partidelor. Unul dintre viitorii candidaţi ai social democraţilor va fi şi Mircea Geoană. Anunţul susţinerii acestuia pentru un post de senator pe locurile PSD, fiind susţinut de USL a fost făcut de preşedintele PSD, Victor Ponta. El le-a spus jurnaliştilor că, în acest moment, din punct de vedere statutar, Geoană nu este membru PSD, dar personal are încredere în el şi îl susţine pentru un post de senator. Întrebat dacă Geoană se va întoarce în PSD, Ponta spus că deocamdată acesta nu are voie să revină în partid, conform prevederilor statutare. După un an însă, este posibil orice. \"După cum aţi văzut, ne-am normalizat relaţiile şi cred că ăsta e un lucru foarte bun\", a spus liderul PSD. De altfel, în august, senatorul independent Mircea Geoană declara, într-un interviu, că el se consideră în continuare un social democrat, arătând că va candida pentru un nou mandat la Senat în acelaşi colegiu: \"Din punct de vedere sentimental, din punct de vedere ideologic, eu nu am plecat niciodată din PSD. Sunt acelaşi om, care are un crez politic clar şi are aceeaşi relaţie normală cu colegii şi colegele\". El a fost exclus în 2011 din PSD, însă după ce Geoană a susţinut în Parlament demiterea Cabinetului Ungureanu şi învestirea Cabinetului Ponta, precum şi suspendarea preşedintelui Băsescu, relaţiile dintre el şi PSD par a se fi normalizat.