Geoană vrea să fie prim-ministru

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la Zalău, că doreşte să fie prim-ministru şi că decizia luată de formaţiunea sa de a introduce o moţiune de cenzură împotriva Executivului este una fermă. \"Actualul Guvern şi-a atins limitele competenţei, este limitat în competenţă şi forţă politică. Doresc să fiu prim-ministru pe motiv că funcţia de prim-ministru este una la care liderul unui partid trebuie să se înscrie. Varianta alegerilor anticipate este de luat în seamă, dar nu mi se pare firesc ca anticipatele să aibă loc fără introducerea votului uninominal, care nu ar fi posibilă în acest caz decît în varianta alegerilor la termen, fiind nevoie de şase luni pentru pregătirea tehnică a introducerii votului uninominal\", a declarat Geoană. Liderul PSD a atras atenţia că Guvernul Tăriceanu a pierdut încrederea românilor şi a majorităţii partidelor politice româneşti, \"a eşuat\" în faţa populaţiei, are \"o prestaţie lamentabilă\" în atragerea fondurilor europene, iar \"ineficienţa\" şi \"incompetenţa\" acestuia dăunează ţării. Despre posibilitatea ca Băsescu să nu accepte un guvern PSD, Mircea Geoană a apreciat că “preşedintele nu prea are ce să facă, din moment ce niciuna dintre variantele posibile de guvernare nu pot exclude PSD”, un partid ce are aproape o treime din numărul parlamentarilor în funcţie. El a adăugat că, oricum, nu vor exista negocieri şi discuţii cu niciun partid pentru formarea unui nou guvern pînă la jumătatea lunii septembrie, cînd va fi definitivat textul moţiunii de cenzură şi oferta politică a partidului: \"PSD nu mai poate susţine un guvern de dreapta, fiind nevoie de o ofertă de guvernare bazată pe programul social-democrat România socială”. Referitor la oferta politică pe care o are în vedere PSD, Geoană a precizat că va fi una de stînga, care să îi aibă în prim plan pe pensionari, pe agricultori, pe românii cu venituri reduse, precum şi pe angajaţii din educaţie. În acest context, preşedintele PSD a subliniat că Legea de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie 2008 a fost iniţiată de PSD şi a calificat drept \"ridicol\" argumentul liberalului Varujan Vosganian, conform căruia dacă PNL nu va mai fi la guvernare, majorarea pensiilor nu se va aplica şi a precizat că o lege promulgată trebuie aplicată, indiferent cine se află la putere. Aflat în vizită la Zalău, el a dat asigurări reprezentanţilor pensionarilor că legea prin care pensiile vor fi majorate va fi aplicată: \"Dacă nu ar fi fost PSD, nici prin cap nu le trecea celor din Guvern să adopte această lege a pensiilor. Efortul PSD e sincer, iar legea se va aplica cu sau fără PSD în viitorul Guvern”. El a susţinut că \"este o obligaţie morală a tuturor celor care au votat această lege să fie alături de PSD”. Mai mult, liderul PSD a susţinut că \"va muri de gît cu oricine pentru ca legea să fie aplicată\".