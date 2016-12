Geoană și Vanghelie și-au lansat propriul proiect politic

14:31:54 / 02 Februarie 2015

"Atac energetic" la...PSD!

Fiul fostului general armata Ioan Geoana (fost la Crucea Rosie,sef al Comandamentului Apararii Civile) s-a aliat cu un "bagabont"(asa a spus el!) si sef de "economate" si sef de vanghelioane ca sa faca ce? Partidul "ROMANIA NOASTRA"!Cum a voastra mai berbecilor,v-a lasat-o cineva voua mostenire sau noi nu stim?Aha...ca vreti voi sa fie a voastra asta-i alta mancare de peste,sa aveti voi ce mai stoarce din tarisoara asta pe care multi au muls-o!De ce nu i-ati spus "Romania prodemo",ca tot ai cochetat mata cu PRODEMO,sau puteati sa-i spuneti "GEOANGHELIE" ca un fel de "GOAGLELIE"! Mai,da nu se mai poate asa ceva,asta este un atac energetic la adresa cuiva! Oare se va realiza? Ce rol o fi jucand coana Joitica,dragostea mea,in toata povestea asta,folosind crucea rosie in interesul poporului.Se zice ca in spatele unor barbati puternici stau niste...localitati importante !Sa vezi ce circ va sa fie la congres si la motiunea de cenzura! Nici n-am scapat de alegeri si acum trecem la motiuni.La munca zarzavagiilor! V-ati invatat numai in fruntea bucatelor.AVEM NEVOIE DE OAMENI CINSTITI IN POLITICA? Nu-i avem? SA-I CRESTEM!