Geohazardele marine, anunţate cu 30 de minute înainte

Dacă am afla cu 30 de minute înainte că urmează să se producă un cutremur de intensitate mare sau că riscăm să fim acoperiţi de valuri uriaşe? Asta ar însemna că şansele să rămânem în viaţă şi să înfruntăm pericolul ar creşte considerabil! Practic, în jumătate de oră am avea timp suficient, mai întâi, să ne panicăm, iar apoi să ne gândim ce ar trebui să facem pentru a rămâne în viaţă. Ar trebui să ne ajungă timpul pentru a identifica măsuri de protecţie. Dacă până în urmă cu câţiva ani, sistemele naţionale permiteau informarea populaţiei asupra vreunui dezastru natural doar cu secunde înainte de producerea lui, acum tehnologia permite emiterea unei alerte de cutremur sau inundaţii mult mai rapid. Specialiştii în domeniu spun că românii vor putea afla cu zeci de minute înainte că un eveniment care ar putea pune în pericol populaţia este pe cale să se producă în mediul marin. Un astfel de sistem de avertizare în timp real este în lucru de mai bine de trei ani şi are ca termen de finalizare vara lui 2013.

ACTIVITATE MONITORIZATĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (GeoEcoMar) este instituţia care s-a gândit că e cazul să ne aliniem celorlalte ţări din lume şi să putem prezice dezastrele naturale marine înainte ca ele să se producă. Mai întâi, iniţiativa a fost discutată cu autorităţi locale şi centrale, inspectorate pentru situaţii de urgenţă, dar şi alte instituţii abilitate. Apoi ideea a stat la baza elaborării unui proiect cu fonduri europene. Practic, proiectul înseamnă montarea unor echipamente de-a lungul coastei româneşti şi bulgare (pe uscat şi în mediul marin), prin intermediul cărora se va ţine o evidenţă a activităţii geohazardelor din Marea Neagră. Bulgarii sunt implicaţi şi ei în proiect.

ATÂT LA CONSTANŢA, CÂT ŞI LA VARNA, VOR FI ÎNFIINŢATE CENTRE UNDE VOR AJUNGE INFORMAŢIILE FURNIZATE DE ECHIPAMENTE.

Directorul general al GeoEcoMar, dr. ing. geolog Gheorghe Oaie, spune că deja 70% din echipamente au fost amplasate, restul urmând să fie montate până în vară pentru ca sistemul să fie operaţional. „În clipa de faţă, în Bulgaria au fost asigurate toate echipamentele terestre şi acum se lucrează şi în România. Patru din 13 componente ale sistemului au fost deja montate în Mangalia, Agigea, Tuzla şi Midia. Faza următoare este testarea echipamentelor, prin monitorizarea transmiterii informaţiilor către centrele de la Constanţa şi de la Varna”, a declarat directorul GeoEcoMar, care a explicat şi cum funcţionează sistemele performante. Practic, softuri specializate prelucrează informaţia primită privind pericole posibile, iar pe baza unor scenarii posibile gândite de specialişti sunt emise alerte.

ALERTE PRIN CANALE MEDIA La nivelul judeţului Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” va fi prima instituţie alertată în cazul producerii unui geohazard marin de intensitate mare. Şeful Serviciului Prevenire din cadrul ISU „Dobrogea”, col. ing. Tudor Tache, spune că în momentul în care este emisă o alertă, oamenii vor putea afla de ea prin mai multe mijloace. „Ei vor fi informaţi fie prin intermediul mass-media, naţionale ori locale, fie prin sistemele de avertizare acustică (sirene - n.r.), fie prin intermediul apelului de urgenţă 112, prin sms”, a declarat reprezentantul ISU „Dobrogea”.