George Baicea revine la Constanţa

Aşa cum ne-a obişnuit, clubul “Doors” gãzduieşte, în fiecare week-end, concerte sutã la sutã live. În perioada sezonului estival, spectacolele au luat o pauzã însã odatã cu venirea toamnei, seria concertelor se deschide în clubul constãnţean. Primul recital din acest sezon susţinut în “Doors” îi va aparţine renumitului bluesman român George Baicea, alãturi de “Electric Blues Band”. George Baicea s-a nãscut în Bucureşti şi a descoperit muzica şi chitara încã din adolescenţã, ascultînd albumele lui Jimi Hendrix. În muzica sa se simte o mare influenţã a lui Hendrix, în special chitara din mîinile lui George seamãnã extrem de mult cu ceea ce fãcea Jimi pe scenã.

Cîntînd alãturi de Cãtãlin Rãsvan şi Niculae Georoiu, doi artişti de marcã din zona blues-ului românesc, în formula de trio, Baicea reuşeşte sã facã din muzicã o adevãratã capodoperã, care aminteşte de muzica lui Alexandru Andrieş, dar şi a lui Hendrix. “De foarte multã vreme, m-a interesat în special zona de blues electric, construitã pe clasica formulã de trio. Aceastã formulã este foarte dificilã, dar, în acelaşi timp, extrem de interesantã cînd se “leagã” ceea ce faci. În ultima vreme mã bucur de prezenţa a doi muzicieni extraordinari, fãrã niciun fel de exagerare. Din aceastã cauzã, ceea ce se întîmplã în ultima perioadã, apariţii, concerte, se face în formula de trio. Am ajuns acolo unde îmi doream de mult. Nu m-a interesat sã cînt solo niciodatã, am fost tot timpul “atins“ de sonoritãţile blues-ului electric, chiar dacã am început sã cînt blues tradiţional, dupã un timp, am trecut la acest gen de muzicã”, a mãrturisit George Baicea.