George Bosânceanu, executat silit

19:37:52 / 15 Februarie 2014

Telegraf,aici dati sonorul mai mic

Eu daca as fi in locul autorului acestui articol mi-as sapa singur o groapa ca motanul Tom .Stiti cine elibereaza autorizatiile de construire si ce trebuie sa faca primaria cand nu se respecta legea ? De ce Primaria Constanta este absenta din acest caz ? De ce locatarul afectat a trebuit sa-si faca singur dreptate,sa-si cheltuiasa banii, cand exista o autoritate locala care se ocupa cu asa ceva ? In oras sunt zeci de constructii care incalca legea. Unde este primarul ? La fel se intampla si cu maidanezii.Ne lasa pe noi, sa ne injuram unul pe altul. Locatarul a gresit,trebuia sa-l dea in judecata pe Mazare.Va veni si vremea aia.