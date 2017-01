George Clooney a strîns zece milioane de dolari pentru victimele din Darfur

Actorul american a fost gazda unei serate de binefacere menită a strînge fonduri pentru zonele defavorizate din Africa, în mod special victimele conflictului din Darfur, Sudan. Pentru a avea acces la serata găzduită de Casa Mayfair din New York, biletul a costat 10.000 de dolari. Au fost trimise invitaţii unui număr de o sută de invitaţi, prieteni ai lui George Clooney, dar şi ai lui Roger Jenkins, director executiv al băncii Barclays şi co-organizator al seratei. În vîrstă de 52 de ani, Roger Jenkins este cel care a reuşit să salveze grupul de investiţii, atrăgînd interesul unor oameni de afaceri din Qatar şi Abu Dhabi. Este, prin urmare, unul dintre cei mai bine plătiţi angajaţi ai companiei, cu un salariu de 52 de milioane de lire sterline, sumă care i-a intrat în cont anul trecut. Alături de soţia sa, Diana, de 36 de ani, este o figură mondenă a New-York-ului. Diana Jenkins, mamă a doi copii, de 7 şi 4 ani, a reuşit o ascensiune fulgerătoare pe scara socială, de la statutul de refugiat din Bosnia la elita new-yorkeză, iar în cercul său de prieteni se numără acum Cindy Crawford, Sir Mick Jagger sau Paris Hilton. Luna trecută, Diana Jenkins a fondat o casă de producţie cinematografică şi îl are ca asociat pe Will Smith.

De la petrecere nu au lipsit amicii apropiaţi ai lui George Clooney, Matt Damon şi soţia sa, Lucinda, Scarlett Johansson, Cindy Crawford şi soţul său, Rande Gerber, Sarah Ferguson, Bono şi Guy Ritchie. Au mai fost prezenţi fotomodelul Yasmin Le Bon, alături de şeicul Hamad bin Jassim al-Thani, prim-ministrul din Qatar, principalul salvator al băncii Barclays, Trudie Styler, soţia lui Sting, Sir Michael Caine şi soţia sa, Shakira, Christian Slater şi iubita sa, Tamara Mellon, Claudia Schiffer, Eva Herzigova şi Sophie Dahl, actorul francez Olivier Martinez, fostul iubit al lui Kylie Minogue şi colegul său de breaslă american David Wailliams şi designerii Roberto Cavalli şi Patrick Cox. Kid Rock a fost responsabil cu muzica şi buna-dispoziţie, iar celebrii maeştri bucătari Antony Worrall Thompson şi Ainsley Harriott s-au întrecut în a pregăti feluri de mîncare dintre cele mai rafinate.

Cea mai mare parte din suma de zece milioane de dolari strînsă în urma acestei gale va fi donată asociaţiei de caritate Not On Our Watch, fondată de George Clooney, Don Cheadle, Brad Pitt şi Matt Damon.