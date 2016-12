George Clooney a vrut să se sinucidă

Actorul american George Clooney a mărturisit că în 2005 a vrut să se sinucidă, din cauza durerilor îngrozitoare pe care le avea, după un accident suferit pe platourile de filmare ale lungmetrajului ”Syriana”, care i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor. George Clooney s-a rănit la coloană şi a avut dureri atât de mari încât s-a gândit să se sinucidă. Actorul a făcut această declaraţie pentru cel mai recent număr al revistei ”Rolling Stone”. ”Zăceam pe un pat de spital, cu o perfuzie în braţ, incapabil să mă mişc, cu aceste dureri de cap care se simt de parcă ai avea un accicent cerebral şi, pentru o perioadă scurtă de vreo trei săptămâni, am început să mă gândesc ca va trebui să iau o măsură drastică în privinţa asta. Începi să te gândeşti că nu vrei să laşi mizerie în urma ta, deci să mergi în garaj, să intri în maşină şi să porneşti motorul. Părea cel mai drăguţ mod s-o faci, dar nu m-am gândit niciodată că voi reuşi să ajung acolo. Eram într-un loc unde încercam să-mi dau seama cum să supravieţuiesc”, a spus actorul.

George Clooney s-a făcut remarcat în serialul de televiziune ”Spitalul de urgenţă” şi a interpretat ulterior numeroase roluri memorabile, precum cele din ”Marea hoinăreală”, ”Regii deşertului”, ”Syriana”, seria ”Ocean\'s” sau ”Michael Clayton”. Mai recent, actorul a putut fi văzut pe marile ecrane în ”Citeşte şi arde / Burn After Reading”, ”Sus, în aer/ Up in the Air”, sau ”Americanul”.