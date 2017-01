George Clooney cere sindicatelor de actori să rămînă unite

George Clooney a cerut celor două sindicate de actori de la Hollywood să rămînă unite, într-o scrisoare deschisă trimisă presei, în timp ce negocierile cu producătorii sînt în impas, cu cîteva zile înainte de expirarea contractelor dintre organizaţii. Liderii SAG (Sindicatul actorilor americani - Screen Actors Guild), principalul sindicat al actorilor, care numără 120.000 de membri şi cei ai AFTRA (Federaţia americană a artiştilor de radio şi televiziune - American Federation of Television and Radio Artists), ce numără 70.000 de membri, şi-au expus, în ultimele săptămîni, nemulţumirile în legătură cu termenii contractelor în curs de negociere cu AMPTP (Sindicatul producătorilor americani - Alliance of Motion Picture and Television Producers). Contractele expiră luni şi, în lipsa unui acord între cele două organisme, Hollywood-ul ar putea paraliza din nou, aşa cum a fost cazul, timp de 100 de zile, în perioada noiembrie 2007 - februarie 2008, din cauza grevei scenariştilor (Writers Guild of America, WGA).

“Cu riscul de a mă număra printre atîţia actori care şi-au exprimat opinia asupra bătăliei în curs între SAG şi AMPTP, sper că va exista o poartă de ieşire”, a spus George Clooney, unul dintre cei mai apreciaţi actori de la Hollywood, înainte de a detalia punctele de convergenţă între cele două sindicate. SAG cere mai ales o revalorizare a condiţiilor de muncă ale membrilor săi privind exploatarea drepturilor asupra operelor lor distribuite pe noile platforme media, precum Internetul sau mp3 playere. Studiourile de producţie sînt de părere că aceste platforme nu sînt încă rentabile. George Clooney a propus reuniuni anuale între şefii studiourilor de producţie şi actorii de prim rang, pentru a determina veniturile obţinute de pe urma acestor noi platforme media. Clooney a mai pledat pentru o deplafonare a cotizaţiilor sindicale, pentru ca artiştii cu salarii mari la Hollywood să contribuie mai mult la fondurile de solidaritate şi pentru pensiile actorilor.