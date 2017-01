George Clooney, îndemnat să candideze

Cunoscutul actor, proaspăt desemnat cel mai sexy pămîntean de revista "People", a fost îndemnat să candideze la preşedinţia Statelor Unite de către unul dintre prietenii săi apropiaţi, regizorul britanic Stephen Frears. George Clooney, care nu este străin de politică, a dezminţit însă zvonurile care fac referire la implicarea sa într-o campanie pentru Casa Albă, însă Stephen Frears este convins că actorul ar fi cea mai bună alegere pentru preşedinţia Statelor Unite. "Ar fi un preşedinte excelent. George este un om corect şi care ştie să discute cu oamenii", a spus regizorul britanic. "Aş fi un candidat îngrozitor. Nu am absolut niciun fel de răbdare în ceea ce priveşte compromisurile. În plus, slujba pe care o am acum este cea mai bună din lume", a răspuns George Clooney, comentînd pe tema presupusei sale candidaturi.