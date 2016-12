George Clooney preferă regia de film

Actorul George Clooney, care a regizat recent drama politică “The Ides of March”, consideră că munca din spatele camerelor de luat vederi este mai creativă, comparativ cu meseria de actor. Vedeta în vârstă de 50 de ani a declarat că a savurat din plin munca de regizor la cel mai film al său şi că echipa de pe platourile de filmare l-a făcut să trăiască din plin experienţa regizorală. “Îmi place să regizez. Este ceva foarte amuzant. Lucrând cu oameni care au făcut şi ei acest lucru, atât de mult, am ajuns la concluzia că a regiza este ceva mai creativ. Totuşi, este ceva uşor când lucrezi cu oameni ca Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Ryan Gosling, Jeffrey Wright şi alţii”, a declarat George Clooney. “Pot să promit că este mult mai uşor să regizezi când ai actori minunaţi. A fost o experienţă extraordinară. Îmi place foarte mult să regizez”, a mai spus starul. “Din fericire, am putut să reunim o echipă de actori incredibili. Ca să fiu sincer, nu ştiu cum de am fost atât de norocoşi. Prima persoană pe care am contactat-o a fost Ryan Goslin”, a mai spus George Clooney.

Lungmetrajul “The Ides of March” nu este nici un film despre politică, nici o intrigă poliţistă într-un context politic. Este, mai degrabă, o poveste despre nişte oameni care ajung la putere şi sunt distruşi aproape simultan de această putere, din cauza a ceea ce sunt ei, a forţei, credinţelor, demonilor şi slăbiciunilor lor. George Clooney este unul dintre protagonişti, guvernatorul democrat Mike Morris, care candidează la alegerile prezidenţiale. “Publicul va şti cine este Brutus, Cassius sau Cezar”, a declarat Clooney, explicând titlul, ”The Ides of March”, în traducere Idele lui Martie, ce face referire la data din calendarul roman când a fost asasinat Iulius Cezar. În opinia sa, filmul vorbeşte despre “compromisurile din politică” . Pelicula, ce îl are în centru pe tânărul consilier de campanie al guvernatorului Morris, interpretat de Ryan Gosling, aminteşte de scandaluri din trecut, unele recente.

Filmul porneşte de la piesa de teatru “Farragut North”, scrisă în 2004, de Beau Willimon, un tânăr actor care a lucrat în echipa lui Howard Dean, în timpul alegerilor prezidenţiale primare din Iowa. George Clooney ar fi dorit să realizeze filmul în 2008, dar entuziasmul care a însoţit alegerea lui Barack Obama la preşedinţia SUA l-a făcut să amâne proiectul, considerând că nu era momentul pentru un film atât de cinic.