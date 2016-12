George Clooney şi Amal Alamuddin nu vor avea copii!?

Actorul, regizorul şi producătorul american George Clooney a reuşit să ia pe toată lumea prin surprindere cu decizia de a se logodi cu avocata Amal Alamuddin după o relaţie de numai câteva luni, dar s-ar părea că nu întoarce cu totul spatele convingerilor sale. Clooney este fericit că şi-a găsit în sfârşit jumătatea, o femeie care să fie interesată sincer de el, care nu aspiră la propria carieră şi care să nu îi folosească celebritatea în interes propriu. Fostele sale iubite, Elisabetta Canalis şi Stacy Keibler, i-au lăsat un gust amar, aparent, actorul fiind convins că acestea nu au avut deloc sentimente faţă de el. În plus, George Clooney este încântat că Amal Alamuddin, în vârstă de 36 de ani, este, pe lângă o femeie frumoasă şi erudită, şi o persoană independentă, care nu necesită prezenţa sa pentru a se descurca în diverse chestiuni. Nu numai George Clooney este fericit, ci şi părinţii săi, Nick şi Nina, care au răsuflat uşuraţi că fiul lor are, în sfârşit, parte de o relaţie bună. “Suntem încântaţi. Am avut ocazia să interacţionăm cu această frumoasă tânără şi amândoi sunt extraordinari”, a declarat Nick Clooney, în vârstă de 80 de ani.

De la divorţul său de actriţa Talia Balsam, în 1993, George Clooney a fost foarte rezervat în privinţa mariajului. Mătuşa sa, Starla, crede că despărţirea de soţie l-a marcat şi s-a considerat vinovat de eşecul căsniciei sale. Pe atunci era un tânăr actor care se străduia să se consacre, avea probleme cu banii şi tensiunile dintre cei doi nu au mai putut fi aplanate, deşi se iubeau foarte mult.

NUNTĂ ÎNTR-UN AN DE ZILE! Acum că tocmai a împlinit 53 de ani, pe 6 mai, George Clooney pare mai fericit ca niciodată. Prietenilor săi le este greu să-l recunoască, fiind mai jovial şi mai destins decât de obicei, deşi are o reputaţie de farsor. Actorul este liniştit că, aparent, şi familia alesei sale l-a plăcut. George Clooney a făcut o vizită viitorilor săi socri în luna martie. Familia Alamuddin este de origine libaneză, dar a părăsit ţara în timpul războiului civil, acum fiind stabilită în Dubai. Mama lui Amal este Baria, o celebră jurnalistă în regiune, editor al publicaţiei arabe ”Al-Hayat”, în timp ce tatăl avocatei, Ramzi, s-a retras din activitate după ce ani de-a rândul a deţinut o agenţie de turism. George Clooney s-a alăturat unui weekend de familie şi a făcut impresie bună şi surorii şi fraţilor vitregi ai lui Amal, Tala, Samer şi Ziad. Întreaga familie a petrecut o vacanţă de 48 de ore pe un yaht de lux şi totul a mers strună.

George Clooney a înţeles că nunta este foarte importantă pentru familia iubitei sale, care este de modă veche, şi a fost dispus la un compromis, însă nici nu vrea să audă de copii. Înainte să o ceară de soţie pe Amal Alamuddin, actorul a determinat-o să îi promită că nu va ridica niciodată chestiunea copiilor. Cuplul va locui în principal la Londra, pentru că avocata specializată în drept internaţional, drepturile omului şi extrădare depinde de o serie de instituţii şi lucrează pentru o firmă care necesită, de cele mai multe ori, prezenţa sa în capitala Marii Britanii. Nunta va avea loc într-un an de zile de la logodnă, pentru a respecta tradiţia catolică. Potrivit prietenilor săi, George Clooney este ferm convins că mariajul său va fi de lungă durată, dar, cel mai probabil, va decide să îşi protejeze averea cu un contract prenupţial. Totuşi, actorul s-ar putea vedea nevoit să îşi calce din nou pe inimă. Asta pentru că tatăl lui Amal îşi doreşte foarte mult să o vadă pe fiica sa nu numai mireasă, ci şi mamă, înainte de a muri! Aparent, actorul nu a obţinut permisiunea formală a socrului său când a cerut-o de soţie pe Amal, ci numai o binecuvântare din partea familiei. Aşa că, dacă îşi doreşte să rămână cu Amal…