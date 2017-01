George Clooney şi Don Cheadle, premiaţi la Roma

Eforturile umanitare ale vedetelor de la Hollywood au fost recompensate la Roma de către foşti cîştigători ai premiului Nobel pentru Pace. Astfel pentru curajul şi consecvenţa cu care au atras lumii întregi atenţia asupra masacrului înregistrat în provincia sudaneză Darfur, George Clooney şi Don Cheadle au primit un premiu din mîinile ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov. În onorata asistenţă reunită în capitala italiană nu a lipsit nici Dalai Lama. George Clooney a vorbit în numele întregii distribuţii a seriei Ocean\'s Thirteen, care a depus eforturi uriaşe pentru strîngerea de fonduri pentru refugiaţi, dar şi pentru a se face cunoscută drama pe care o trăiesc minorităţile animiste şi creştine în Sudan. Actorul a declarat că demersurile lor au eşuat pînă în prezent şi criza din Darfur este departe de a fi soluţionată. Distribuţia din Ocean\'s Thirteen a fondat fundaţia Not On Our Watch şi a apărut şi în documentarul „Darfur Now”, un apel mediatic pentru soluţionarea crizei.

La rîndul său, Don Cheadle a fost premiat şi pentru implicarea sa în realizarea dramei „Hotel Rwanda”, care atrage atenţia asupra unei alte regiuni africane însîngerate de un masacru. De altfel, pentru prestaţia sa din acest film actorul de culoare a primit şi premiulk Oscar pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal.