George Clooney şi Sandra Bullock deschid Festivalul de Film de la Veneţia

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia a început aseară, cu un thriller semnat de Alfonso Cuaron, a cărui acţiune are loc în spaţiu şi care îi are în distribuţie pe George Clooney şi Sandra Bullock. Prezentat în afara competiţiei, filmul „Gravity” este povestea unui astronaut, rol jucat de George Clooney, şi a unei experte în inginerie medicală, alias Sandra Bullock, care rămân blocaţi în spaţiu, fără vreo speranţă de a fi salvaţi. Juriul este prezidat de regizorul italian Bernardo Bertolucci, în vârstă de 73 de ani, secondat de regizoarea şi scriitoarea britanică Andrea Arnold, actriţa franceză Virginie Ledoyen, regizorul de imagine franco-elveţian Renato Berta şi actriţa germană Martina Gedeck.

Pentru această a 70-a ediţie, 70 de cineaşti din lumea întreagă au fost invitaţi să filmeze un scurtmetraj care să ilustreze ideea lor de a face cinema, după cum au anunţat organizatorii. În total, 53 de filme vor fi prezentate în cele zece zile de proiecţii de la Lido, dintre care 20 se află în competiţia pentru Leul de Aur, premiu care va fi decernat pe 7 septembrie. „Abuzuri sexuale, violenţe comise asupra femeilor, disoluţia legăturilor familiale, crize ale valorilor... Cineaştii nu dau semne de optimism”, a declarat directorul festivalului, Alberto Barbera, dezvăluind programul festivalului veneţian în iulie, la Roma. Printre concurenţi se află câteva nume mari din circuitul cinematografic mondial, precum regizorii britanici Stephen Frears cu „Philomena” şi Terry Gilliam cu „The Zero Theorem”, filmat parţial la Bucureşti, israelianul Amos Gitai cu „Ana Arabia” şi japonezul Hayao Miyazaki cu „Kaze Tachinu”, singurul asiatic în competiţie alături de regizorul din Taipei, Tsai Ming-Liang cu „Jiaoyou”. Regizorul Philippe Garrel va reprezenta Franţa în competiţie cu „La jalousie”, o poveste despre iubire. Regizorul franco-algerian Merzak Allouache va fi în competiţia oficială cu „Les terasses”, alături de canadianul Xavier Dolan cu „Tom à la ferme”.

Patrice Leconte va prezenta, în afara competiţiei, „Une promesse”, adaptat după romanul „Voyage dans le passé” de Stefan Zweig. Thierry Ragobert, fost colaborator al oceanologului Jacques Yves Cousteau, va avea onoarea de a închide festivalul, tot în afara competiţiei, cu „Amazonia”, o ficţiune cu animale turnată în 3D. Printre cineaştii aşteptaţi se numără scenaristul american Peter Landesman, care debutează ca regizor cu „Parkland”, film despre asasinarea preşedintelui american John Fitzgerald Kennedy, a cărui lansare în cinematografe este prevăzută pe 22 noiembrie, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la moartea lui JFK. Compatriotul său David Gordon Green va fi şi el în competiţie, cu filmul „Joe”, povestea unui fost deţinut, rol jucat de Nicolas Cage, care încearcă să se reabiliteze în societate. Cineastul Kelly Reichardt va prezenta „Night Moves”, un film despre un grup de eco-terorişti.

Fanii lui James Franco vor fi încântaţi să îl vadă pe renumitul actor şi regizor concurând cu „Child of God”, adaptarea cinematografică a romanului omonim scris de Cormac McCarty. Paul Schrader îşi va face marea revenire, în afara competiţiei, cu „The Canyons”, un film cu turbulenta Lindsay Lohan, bazat pe un scenariu scris de Bret Easton Ellis, autorul scenariului filmului „American Psycho”. Marea Britanie va mai fi reprezentată şi de John Curran, cu „Tracks”, şi de Jonathan Glazer cu „Under the Skin”, un film în care Scarlett Johansson interpretează o extraterestră sexy. În ceea ce priveşte cinema-ul italian, Emma Dante îşi va prezenta, la Veneţia, primul ei lungmetraj, „Via Castellana Bandiera”, iar Gianni Amelio, care a primit Leul de Aur în 1998 pentru „Cosi ridevano”, va prezenta pelicula „L'intrépide”. Pentru prima dată, două documentare vor fi în competiţie: „The Unknown Known”, de Errol Morris, conceput sub forma unui lung interviu cu fostul secretar american al Apărării, Donald Rumsfeld, şi „Sacro GRA”, de Gianfranco Rosi, turnat pe un bulevard periferic din Roma.

Alţi grei ai cinematografiei mondiale vor fi prezenţi la Veneţia în afara competiţiei: polonezul Andrzej Wajda, cu un film turnat în onoarea celor 30 de ani ai sindicatului „Solidaritatea“, coreeanul Kim Ki-duk cu „Moebus”, italianul Ettore Scola, care spune povestea lui Federico Fellini într-un film intitulat „Che strano chiamarsi Federico”. Un alt veteran, regizorul filmului „The Exorcist / Exorcistul”, William Friedkin, va primi un Leu de Aur pentru întreaga carieră.