George Clooney vrea să se implice în politică

Dacă tot face un mare sacrificiu căsătorindu-se, actorul american George Clooney vrea să urmeze o carieră în politică. Despre George Clooney, care se va căsători cu avocata britanică Amal Alamuddin, în luna septembrie, după ce s-au logodit luna trecută, au apărut zvonuri că se pregăteşte să participe la următoarele alegeri din SUA. ”El are ambiţii mari şi vrea să intre în politică foarte repede. Vrea să se implice în mai multe acţiuni umanitare şi speră se se alăture campaniei democraţilor pentru alegerile din 2016”, a declarat o sursă pentru ziarul ”Daily Mirror”.

Actorul şi producătorul George Clooney, care a fost alături de preşedintele Barack Obama înainte de alegerile din 2012 şi a fost co-fondator al organizaţiei de ajutor umanitar ”Not On Our Watch”, alături de câţiva prieteni, inclusiv Matt Damon şi Brad Pitt, în urmă cu şase ani, consideră că Amal Alamuddin, de 36 de ani, va contribui la creşterea şanselor sale de a-şi asigura un rol în noua administraţie de la Washington. ”George se gândeşte cum poate să se implice mai mult. Acum că o are pe Amal alături de el, va avea mai multă credibilitate pentru a candida”, a mai spus sursa citată. Cu ceva timp în urmă, actorul declara că ideea de a administra şi de a legifera i se pare ”un coşmar”. Altădată, glumeţul actor afirma că s-a culcat cu prea multe femei şi a consumat prea multe substanţe legale şi ilegale pentru a putea candida.

George Clooney şi Amal Alamuddin au apărut pentru prima dată împreună în public în octombrie 2013, la Londra. De atunci, starul hollywoodian şi iubita sa au fost văzuţi împreună la New York şi în vacanţe petrecute în Tanzania şi Seychelles.