George Curcă, ofertat din Liga 1

Ajuns la final de contract în această iarnă, căpitanul Farului, George Curcă, va anunţa în această săptămână dacă va continua alături de gruparea de pe litoral. „Am discutat înainte de Sărbători cu patronul clubului, Giani Nedelcu, şi ne-am înţeles să ne întâlnim în săptămâna premergătoare reunirii lotului. Mi s-a spus clar că este nevoie de mine la echipă şi ce ofertă are clubul pentru mine. Nu sunt probleme cu clauzele stipulate în contract şi nu am discutat de vreo perioadă. Am ceva discuţii cu echipe din prima ligă şi aştept un răspuns în zilele următoare. Dacă acestea nu se vor materializa, voi reveni la Constanţa, pentru că vreau să rămân acasă şi să ajut echipa, nu să mă duc în altă parte în liga secundă. Am plecat la drum împreună şi voi încerca să pun şi eu umărul pentru a ieşi din această situaţie. Am încredere că echipa poate mai mult, mai ales dacă se vor face câteva achiziţii”, a spus Curcă.