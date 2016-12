George Curcă s-a întors la FC Farul

Purtătorul baderolei de căpitan al formaţiei FC Farul Constanţa în turul Ligii a II-a la fotbal, dar şi cel mai experimentat jucător al grupării de pe litoral, portarul George Curcă a anunţat la finalul anului trecut că nu-şi va prelungi contractul şi că are mai multe oferte din prima ligă. Goalkeeperul constănţean nu s-a mai prezentat la reunirea lotului, astfel că oficialii Farului s-au mişcat rapid şi au reuşit să-l aducă sub formă de împrumut pe Mirel Bolboaşă, de la Viitorul Constanţa, pentru a umple golul lăsat între buturi. Situaţia s-a schimbat însă radical ieri, când Curcă s-a prezentat la antrenamente şi a anunţat că vrea să revină la Farul.

„Am spus clar că dacă nu îmi voi găsi o echipă din prima ligă, mă voi întoarce acasă, la Constanţa. Am fost în pregătiri cu Gloria Bistriţa, dar nu s-a concretizat nimic, pentru că Dolha nu a mai plecat la Oţelul Galaţi şi a revenit Albuţ de la Rapid. În aceste condiţii, eram deja trei portari, iar şansele de a juca deveniseră foarte mici. Apoi, am fost contactat de Universitatea Cluj, dar clubul este în insolvenţă şi mi s-a oferit un contract foarte mic. Am decis să mă întorc la Farul, urmând să semnez un angajament până la vară şi să ajut echipa în retur. Sunt pregătit şi vreau să ajut echipa pentru că ne aşteaptă un retur foarte dificil. Avem un lot tânăr, iar obiectivul pentru acest campionat va fi salvarea de la retrogradarea, dar şi construirea unei echipe competitive pentru sezonul următor”, a explicat portarul în vârstă de 32 de ani. În aceste condiţii, Bolboaşă a decis să revină la Viitorul. „Aveam deja trei portari, iar Bolboaşă a luat singur hotărârea de a pleca. Nici nu am apucat să discutăm”, a adăugat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon.

Drept urmare, Curcă va face parte din lotul care ar trebui să plece în această după-amiază într-un cantonament de zece zile în Antalya. Patronul grupării de pe litoral a anunţat că stagiul de pregătire din Turcia a fost perfectat, dar mai sunt de pus la punct unele amănunte.