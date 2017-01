George Hamilton era gelos pe Elvis Presley

Regele Rock and Roll îşi păstrează aura legendară cu fiecare poveste scoasă la iveală despre viaţa sa. Actorul american George Hamilton, care la rândul lui avea o reputaţie de adevărat Casanova, a povestit recent cum cântăreţul, care era prietenul lui, i-a furat o iubită.

George Hamilton s-a dus cu una dintre partenerele lui, Angie MacDonald-Janes, care s-a căsătorit mai târziu cu fotbalistul George Best, la un concert de al lui Elvis Presley din Las Vegas, în 1971. Starul de la Hollywood a povestit că a aşteptat 45 de minute, timp în care Angie se afla în cabina interpretului şi că mai apoi a plecat de acolo cu sentimente dintre cele mai neplăcute. Angie Best are însă o altă variantă a poveştii de atunci. Aceasta spune că timpul petrecut cu Elvis a fost ”total inocent”, deşi starul i-a oferit un inel turcoaz şi a primit şi numărul lui de telefon. Angie susţine că George Hamilton era atât de gelos, încât i-a schimbat numărul în agendă, ca să nu îl mai poată contacta pe Elvis. ”Este nostim cât de diferită este memoria oamenilor. Tocmai ajunsesem în Los Angeles din Anglia. Aveam 19 ani la vremea aceea şi nu ştiam cu adevărat cine este Elvis. George m-a luat cu un avion privat din Los Angeles, alături de Sammy Davis Jr. şi soţia lui şi m-a dus la Las Vegas. Am mers la hotel şi ne-am uitat la show, după care impresarul lui Elvis a venit la masa noastră şi ne-a întrebat dacă vrem să venim în culise să îl întâlnim pe Elvis. George nu a fost de acord, aşa că a spus că nu pot merge, dar impresarul s-a întors puţin mai târziu şi a spus că Elvis m-a zărit în mulţime şi crede că eram cea mai drăguţă fată. Am mers acolo şi am petrecut 45 de minute cu Elvis. Nu era deloc genul meu – sunt englezoiacă. Nu sunt înnebunită după un bărbat care poartă jachetă albă cu stele pe ea. Şi-a deschis sufletul faţă de mine şi mi-a spus cât de nefericit era şi că nu putea găsi dragostea şi că vrea să întâlnească pe cineva care să îl iubească şi cu care să se aşeze la casa lui. Ca să fiu sinceră, îmi venea să dorm. A fost puţin cam mult patos – cred că luase droguri. Dar, când am dat să plec, mi-a scris numărul de telefon în agenda mea şi mi-a dat un inel turcoaz pe care îl purta. Femeia susţine că George Hamilton era încă acolo când s-a întors de la convorbirea cu Elvis Presley. ”Trebuia să fi rămas, pentru că am zburat înapoi în Los Angeles cu avionul privat, cu Sammy Davis Jr. Nu am mai ieşit la nicio altă întâlnire cu George, după asta. Asta a fost sfârşitul cu el. Era atât de afemeiat. Dar l-am întâlnit peste 15 ani şi a recunoscut că a umblat la agenda mea”, a completat femeia.

Angie, acum ajunsă la vârsta de 57 de ani, l-a întâlnit pe George Best în Los Angeles, patru ani mai târziu. S-au căsătorit în 1978 şi au un fiu, Calum. Îşi împarte încă timpul între Los Angeles şi Londra. În plus, mai are ceva din acea amintire: ”Încă mai păstrez inelul. Îl ţin într-o cutie foarte specială. Ultima persoană care a purtat inelul acesta a fost Elvis Presley”.