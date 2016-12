George Lucas este cel mai bogat bărbat de la Hollywood

Creatorul francizei Războiul Stelelor s-a situat pe primul loc în topul bărbaţilor cu cele mai mari cîştiguri de la Hollywood, realizat de revista “Forbes”, după ce a obţinut 170 de milioane de dolari în perioada iunie 2008 - iunie 2009. Regizorul Steven Spielberg, deţinător a trei premii Oscar, pentru “Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan” şi “Schindler`s List / Lista lui Schindler”, s-a situat pe a doua poziţie a topului, cu cîştiguri de aproximativ 150 de milioane de dolari, obţinute în perioada iunie 2008 - iunie 2009. Anul trecut, Steven Spielberg a lansat filmul “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal” şi, deşi părerile criticilor despre acesta au fost împărţite, pelicula a reuşit să obţină încasări de 786 de milioane de dolari pe plan mondial. Topul a fost dominat de bărbaţi care s-au aflat mai degrabă în spatele camerelor de filmat decît în faţa acestora. Astfel, producătorul de film şi televiziune Jerry Bruckheimer, omul din spatele serialelor de succes “CSI”, “The Amazing Race” şi “Cold Case / Cu sînge rece”, s-a situat pe a treia poziţie, cu cîştiguri de circa 100 de milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni.

“Forbes” a alcătuit acest top prin analiza veniturilor obţinute în ultimele 12 luni de producători, actori, scenarişti, muzicieni şi personalităţi de televiziune şi prin discuţii ulterioare cu diverse surse de la Hollywood. Actorul de comedie Jerry Seinfeld s-a situat pe locul al patrulea, cu venituri de 85 de milioane de dolari, generate în mare parte de drepturile de difuzare a celebrului său serial de televiziune “Seinfeld”, dar şi de o serie de reclame pentru compania Microsoft. Clasat pe locul al cincilea, psihologul Phil McGraw a dovedit că sfaturile pot fi uneori bine plătite, iar emisiunile lui de televiziune, cărţile şi conferinţele la care participă l-au ajutat să obţină venituri de aproximativ 80 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Pe locurile următoare s-au clasat Simon Cowell, producător muzical şi membru în juriul emisiunii American Idol şi Pop Idol, producătorul de televiziune Dick Wolf şi cineastul Tyler Perry, cu venituri de 75 de milioane de dolari fiecare. Ultimele două poziţii le-au revenit celebrului rocker Bruce Springsteen şi animatorului de radio şi televiziune Howard Stern, cu venituri de 70 de milioane de dolari fiecare, obţinute în perioada iunie 2008 - iunie 2009.