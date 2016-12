George Lucas va investi în educaţie

Cineastul american George Lucas va folosi suma de 4,05 miliarde de dolari pe care o va primi de la grupul Disney, în urma tranzacţiei prin care a vândut compania Lucasfilm şi drepturile asupra francizei ”Războiul Stelelor”, pentru a finanţa diverse programe educaţionale. Un purtător de cuvânt al companiei de producţie cinematografică Lucasfilm a declarat publicaţiei “The Hollywood Reporter” că mare parte din această sumă colosală va fi donată unor programe educaţionale. Până la sfârşitul acestui an, transferul celor 4,05 miliarde de dolari va fi finalizat. Întrucât George Lucas era unicul proprietar al companiei Lucasfilm, care nu are datorii, toţi aceşti bani vor reveni doar cineastului american.

Nu se cunoaşte, deocamdată, numele fundaţiei care va primi acei bani. George Lucas este în prezent preşedintele Edutopia, o organizaţie ce face parte din George Lucas Educational Foundation. Prin intermediul acestei fundaţii, cineastul american a donat suma de 175 de milioane de dolari Universităţii Southern California (USC) în 2006. A mai donat sume importante de-a lungul anilor şi altor organizaţii şi instituţii, precum Film Foundation, Stand Up To Cancer şi Make-A-Wish Foundation sau fundaţiei The Giving Pledge. ”Timp de 41 de ani, am pus în această companie cea mai mare parte a banilor şi a timpului meu”, a declarat George Lucas. ”Întrucât mă pregătesc să încep un nou capitol în viaţa mea, mă mulţumeşte faptul că acum voi avea posibilitatea să aloc mai mult timp şi resurse cauzelor filantropice”, a adăugat cineastul. În ianuarie 2012, într-un interviu acordat publicaţiei ”The New York Times”, George Lucas a menţionat faptul că doreşte să se retragă din producţia de blockbuster-uri şi să se concentreze asupra unor proiecte mai mici.