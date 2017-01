George Maior a discutat cu Elena Udrea după publicarea fotografiilor de la Paris

Fostul director al SRI George Maior a dat detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu Elena Udrea după apariţia fotografiilor de la Paris. Discutia a avut loc chiar la sediul SRI, după cum a recunoscut Maior. "Am avut o discuţie cu doamna Udrea şi au fost clarificate mai multe lucruri. Nu era vorba de avertizare, în contextul unei campanii prezidenţiale, ea era candidat prezidenţial, eu cred că este câteodată importantă comunicarea pe aceste lucruri. Am avut o discuţie cu dânsa, la sediul SRI. O să discut cu oricine şi este normal să fac acest lucru, în calitate de director, dacă eu consider şi evaluez că există un interes al Serviciului din această perspectivă. Nu aş vrea să comentez mai mult, dar întotdeauna există un interes al Serviciului", a explicat Maior. Subiectul a fost dezbătut în ediţia de astăzi a emisiunii News Magazine, la Antena 3. Daniel Savu, fost ofiţer al SRI, a explicat că pozele din Paris cu Elena Udrea şi Alina Bica au fost făcute de "particulari" şi că nu înţelege exact ce a făcut George Maior. "Au fost făcute de particulari acele poze, serviciile nu şi-au asumat nimic, nici SRI nu avea ce să caute într-o ţară străină, SIE nu am înţeles că ar fi fost implicat, dar beneficiarii au fost procurorii. Sunt trei doamne, dintre care una se uită în cameră, eu am zis că dânsa ştia. Înseamnă că domnul Maior ţinea neapărat să fie un soi de echilibru. A şi spus, de altfel, că nu vrea să spună de ce s-a întâlnit cu doamna Udrea, dar a zis că există şi un interes al SRI"