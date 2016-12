George Michael a ajuns la spital

Cântăreţul britanic George Michael a fost transportat cu ambulanţa, în regim de urgenţă, la un spital londonez, săptămâna trecută, după ce şi-a pierdut cunoştinţa în reşedinţa sa din partea de nord a capitalei britanice. Două ambulanţe au fost trimise la reşedinţa starului, la primele ore ale dimineţii de joi, 22 mai, a confirmat ieri serviciul de ambulanţe din Londra. Cântăreţul de 50 de ani a suferit un colaps misterios, pierzându-şi cunoştinţa din motive necunoscute, iar acest fapt l-a determinat pe un prieten al său să telefoneze imediat la serviciile de urgenţe. Ambulanţele au plecat după patru ore de la reşedinţa starului, iar artistul se afla într-una dintre ele. Cântăreţul a fost transportat la un spital din Londra, unde a primit tratament în regim de urgenţă.

Miercuri seară, agentul său de presă a declarat pentru tabloidul ”The Sun”: ”George Michael s-a aflat în spital pentru o serie de analize de rutină”. Numeroşi fani şi-au exprimat deja îngrijorarea, pe Twitter, pentru starea de sănătate a starului pop. Temerile legate de sănătatea cântăreţului britanic s-au accentuat în ultimii ani, din cauza numeroaselor spitalizări ale lui George Michael, consumului regulat de marijuana şi a unui incident bizar, produs în mai 2013, când starul britanic a căzut dintr-un automobil aflat în plină deplasare, pe o autostradă. Cântăreţul a suferit răni în zona craniană şi a fost transportat la spital cu elicopterul. Cu 18 luni înainte, artistul s-a îmbolnăvit de o formă severă de pneumonie şi a fost spitalizat la Viena.

În septembrie 2010, George Michael a fost condamnat la opt luni de închisoare, după un incident produs în acelaşi an, în iulie, când a izbit din plin cu automobilul său Range Rover faţada unui magazin din nordul Londrei. Tot în 2010, cântăreţului i-a fost suspendat permisul auto, pentru cinci ani, după ce a recunoscut că a condus automobilul în timp ce se afla sub influenţa drogurilor. În 2006, autorităţile britanice i-au suspendat permisul pentru doi ani şi l-au condamnat la 100 de ore de muncă în serviciul comunităţii, după ce cântăreţul şi-a condus automobilul sub influenţa drogurilor, iar poliţiştii l-au găsit leşinat în Mercedes-ul său.