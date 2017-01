George Michael a întreţinut relaţii sexuale cu un bărbat, într-un parc!

George Michael este implicat într-un nou scandal sexual, după ce a fost fotografiat de paparazzi imediat după ce a întreţinut relaţii sexuale cu un bărbat de 58 de ani, într-un parc din Londra. Fotografii l-au surprins pe cîntăreţ în timp ce ieşea din tufişurile unui parc londonez, celebru printre homosexuali, unde întreţinuse relaţii sexuale cu un şofer de autobuz. Surprins, cîntăreţul în vîrstă de 42 de ani a încercat să-şi ascundă faţa sub o şapcă şi i-a ameninţat pe paparazzi că-i va da în judecată dacă vor publica fotografiile. Publicaţia "News of the World" a publicat imaginile surprinse de paparazzi. Luat la întrebări de paparazzi, Norman Kirtland, partenerul de o seară al lui Michael, a declarat că nu l-a recunoscut pe cîntăreţ, pentru că era noapte şi că, de altfel, nici nu este un fan al acestuia.

George Michael, care a cunoscut faima în anii '80, ca membru al trupei Wham!, nu se află la primul conflict cu legea. În 1998 a fost arestat la Los Angeles, de un ofiţer de poliţie care lucra sub acoperire, pentru comportament obscen. Cîntăreţul a fost atunci condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare, muncă în serviciul comunităţii şi a fost obligat să urmeze tratament psihiatric. De la începutul acestui an, George Michael a avut mai multe întîlniri cu poliţia londoneză. Cîntăreţul a fost găsit de poliţie, într-o dimineaţă, dormind la volan. O ambulanţă a sosit la faţa locului, dar George Michael nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. El a declarat că nu băuse alcool dar deţinea o cantitate de cannabis, un drog de clasa C, ceea ce constituie o infracţiune. În luna aprilie, George Michael a lovit trei vehicule cu maşina lui de teren, înainte de a o parca în faţa casei sale. În luna mai, cîntăreţul a fost găsit din nou de poliţia londoneză în timp ce dormea la volanul maşinii, aşteptînd la un semafor care îşi schimbase culoarea de cîteva ori.