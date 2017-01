Nu s-a precupeţit niciun efort sau bani pentru a sărbători 25 de ani de carieră ai cîntăreţului britanic. Graţie unei premiere mondiale, un imens ecran LCD pe care starul a putut să păşească, George Michael "a mers pe apă". Lenny Kravitz şi Yannick Noah s-au numărat printre personalităţile care au asistat la primul dintre cele două concerte programate la Paris. Biletele au fost de mult epuizate, la concertul de luni fiind prezenţi aproximativ 15.000 de fani.

Este primul turneu din ultimii 15 ani al simbolului muzicii pop, fost solist al trupei Wham!. În această perioadă, însă, George Michael a reuşit să lanseze o serie de hituri, precum "Careless Whisper", "Freeek!", "Outside", "I Want Your Sex", vîndut în peste 15 milioane de exemplare şi mai recentul "Shoot the Dog", prin care satirizează Marea Britanie, "ţinută în lesă de George W. Bush". În timpul acestei piese, o păpuşă gonflabilă cu faţa preşedintelui american se ridică din centrul scenei în rîsetele şi ţipetele spectatorilor. La un moment dat, George Michael desface fermoarul pantalonilor păpuşii şi dinăuntru iese un buldog englezesc îmbrăcat în drapelul Marii Britanii. Confirmîndu-şi încă o dată reputaţia de showman şi de copil teribil al muzicii pop, George Michael, în vîrstă de 43 de ani, a început concertul cu melodia "Praying for Time", apărînd în timp real pe un ecran LCD gigantic ce pornea din acoperişul arenei Omnisports Paris-Bercy şi se derula pe scenă, după care cădea în public, oferind efecte vizuale inedite. În mai multe reprize, în timpul concertului, cîntăreţul a făcut aluzie la angajamentele sale umanitare, în special la lupta purtată contra maladiei SIDA, dar şi la ştergerea datoriilor ţărilor sărace.

"Patience", ultimul său album, a fost lansat în 2004. În 25 de ani de activitate muzicală, a vîndut peste 85 de milioane de albume în lumea întreagă şi are la activ 11 single-luri, şapte albume ce s-au clasat pe primul loc în topurile britanice şi şase single-luri pe primul loc în topurile americane. În 2004, George Michael a fost declarat artistul britanic cel mai difuzat la radio din ultimii 20 de ani.