George Michael a recunoscut că a condus sub influenţa substanţelor interzise

Controversatul cîntăreţ britanic a recunoscut că este vinovat de conducere sub influenţa substanţelor interzise, la prima audiere din cadrul procesului care i s-a intentat după ce, în octombrie 2006, poliţia londoneză l-a găsit dormind la volan şi avînd asupra sa canabis. În ianuarie, după ce a fost pus sub acuzaţie, George Michael a declarat prin intermediul avocaţilor săi că este nevinovat. El riscă şase luni de închisoare, precum şi o suspendare a permisului de conducere. Judecătorul i-a cerut starului să fie prezent la deschiderea procesului, pe 8 mai, precum şi în ultima zi a procesului, pe 8 iunie. În plus, dacă doreşte să absenteze de la celelalte audieri, va trebui să plătească o cauţiune. Următoarele audieri vor avea loc pe 30 mai, 31 mai şi 8 iunie.

Acesta a fost al patrulea incident de acest gen în care a fost implicat George Michael, în cursul anului trecut şi, totodată, a treia oară cînd interpretul a fost găsit adormit la volan. În februarie 2006, George Michael a fost arestat pentru posesie de droguri şi a recunoscut că a fost “propria greşeală stupidă, ca de obicei”. Artistul a mai fost arestat în aprilie 1998, pentru acte indecente într-o toaletă publică din Los Angeles. După incident, George Michael a încheiat ani întregi de speculaţii cu privire la orientarea sa sexuală, anunţînd public că este homosexual. În urma “evenimentului”, George Michael a scris un cîntec, “Outside”, ale cărui versuri şi videoclip au fost inspirate de incidentul din toaletă.