George Michael, primit la închisoare cu serenade

Cântăreţul britanic George Michael a fost întâmpinat, în prima lui zi de detenţie, de către condamnaţii din închisoarea Pentonville din nordul Londrei, unde cântăreţul a fost încarcerat, cu strigăte de bucurie, serenade şi câteva versiuni ironice ale unor cântece celebre ale sale. Bucuria manifestată de colegii săi de închisoare nu a fost, însă, împărtăşită de cântăreţ, care, potrivit presei britanice, părea destul de traumatizat, miercuri, după ce a fost percheziţionat la piele, plasat în secţiunea destinată delincvenţilor sexuali şi ironizat de numeroşi dintre puşcăriaşi. În timpul celor mai chinuitoare 12 minute din prima lui zi de carceră, George Michael, devenit deţinutul A8365AW, a fost escortat până la duşuri, în timp ce condamnaţii din această aripă a închisorii cântau “Guilty George Has Got No Freedom”, o versiune ironică a hitului său “Careless Whisper”. Cântăreţul britanic, care trebuie să ispăşească o pedeapsă de opt săptămâni de închisoare, părea să fie complet distrus şi şi-a petrecut prima zi de carceră ascunzându-se în celula sa.

George Michael, în vârstă de 47 de ani, a fost încarcerat în noaptea de marţi spre miercuri, în închisoarea Pentonville din nordul Londrei, în secţiunea destinată prizonierilor vulnerabili. Pentonville este o închisoare de categoria a II-a, unde sunt încarceraţi spărgători de locuinţe, traficanţi de droguri şi delincvenţii sexuali. În aceeaşi închisoare au efectuat pedepse şi Boy George şi Pete Doherty. Conducerea închisorii a considerat că starul se va afla în siguranţă mai degrabă printre pedofili şi alţi delincvenţi sexuali decât în alte secţiuni unde sunt încarceraţi infractori mult mai violenţi. George Michael nu va avea voie să primească vizite în primele 48 de ore de închisoare. Singurul său contact cu lumea exterioară a constat într-o convorbire telefonică de trei minute cu partenerul său de viaţă, Kenny Goss.

Potrivit presei britanice, George Michael va petrece doar patru zile în închisoarea Pentonville, urmând să fie apoi transferat într-o închisoare publică. Cântăreţul a fost închis singur, în celula cu numărul 35, căreia ceilalţi condamnaţi îi spun The Ritz, deoarece este cea mai luxoasă din întreaga închisoare. “Este cea mai bună celulă din închisoare. Are la dispoziţie pături, perne, saltea şi chiar propriul sistem TV digital”, a declarat o sursă din închisoare. George Michael ar putea petrece în închisoare doar patru săptămâni din pedeapsa de opt săptămâni pe care a primit-o marţi, pentru conducerea automobilului sub influenţa drogurilor şi pentru distrugerea faţadei unui magazin din Londra. Cântăreţul şi-ar putea efectua restul pedepsei în regim de eliberare condiţionată.