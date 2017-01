George Michael relansează un hit al trupei Dead or Alive

Cântăreţul britanic George Michael relansează hit-ul “You Spin Me Round”, care a făcut celebru, în anii \'80, grupul pop-dance Dead or Alive, piesa fiind disponibilă pe un CD de colecţie în ediţie limitată. Artistul a înregistrat iniţial piesa în 1994, împreună cu vărul său, Andros Georgiou. Cei doi au cântat sub numele Infamy. Din cauza relaţiei contractuale dintre George Michael şi casa de discuri Sony, numele cântăreţului nu apare pe CD-ul ce conţine, în afară de “You Spin Me Round”, alte 11 piese. CD-ul, care va fi lansat în doar 1.000 de unităţi, va costa între 15 şi 30 de euro, după ce, între 1995 şi 2009, discul original Infamy s-a vândut pe internet şi cu câteva sute de dolari bucata.