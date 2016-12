George Michael s-a despărţit de iubit

Cântăreţul britanic George Michael a anunţat că s-a despărţit de partenerul său de viaţă, omul de afaceri Kenny Goss, în urmă cu peste doi ani, declarând că acesta i-a adus multă fericire, dar şi multă durere în viaţă. Cântăreţul în vârstă de 48 de ani, care declarase la începutul acestui an că zvonurile despre despărţirea lui de Kenny Goss sunt false, a declarat că se simte încă foarte apropiat de fostul lui iubit, însă viaţa lui amoroasă din ultimii ani a fost mult prea turbulentă. Starul britanic a făcut aceste dezvăluiri luni seară, cu ocazia primului său concert din cadrul turneului european intitulat Symphonica Tour, pe care l-a susţinut la Opera de Stat din Praga. ”Lupta mea cu dependenţa de diverse substanţe este binecunoscută iar partenerul meu de viaţă a trecut prin probleme asemănătoare, cauzate de dependenţa de alcool. El mi-a adus multă bucurie, dar şi multă durere în viaţă şi sunt trist din cauza faptului că lucrurile nu au mers bine între mine şi Kenny. Nu mai suntem împreună de doi ani şi jumătate. Adevărul este că viaţa mea amoroasă a fost mai turbulentă decât ar fi trebuit să fie. Îmi pare rău că relaţia mea cu Kenny s-a încheiat”, a afirmat George Michael.

Deşi cântăreţul s-a despărţit de fostul său iubit, în vârstă de 51 de ani, cei doi foşti parteneri au rămas buni prieteni şi au fost văzuţi împreună în luna mai, când au luat masa la restaurantul Ivy din Londra. Zvonurile despre despărţirea lor au apărut la începutul acestui an, când, potrivit unor surse, Kenny Goss ar fi spus că s-a săturat de relaţia lui cu George Michael, care a fost arestat pentru conducerea automobilului sub influenţa drogurilor şi condamnat, în septembrie 2010, la opt săptămâni de închisoare, din cauza comportamentului acestuia. În timpul concertului pe care l-a susţinut la Opera de Stat din Praga, starul britanic i-a adus un omagiu cântăreţei Amy Winehouse, decedată pe 23 iulie, la Londra, interpretând un cover după o piesă de succes lansată de artista britanică, intitulată ”Love Is A Losing Game”.