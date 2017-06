George Muhscină, candidat în lista lui Cristian Bușoi la șefia PNL

Cristian Bușoi, candidat la funcția de președinte al PNL, și-a prezentat, vineri, echipa pe care o susține pentru a ocupa funcțiile de conducere ale partidului, notează Agerpres. Pentru funcția de secretar general al PNL, Cristian Bușoi îl susține pe Dan Motreanu, în prezent prim-vicepreședinte al partidului. Bușoi a anunțat că îi susține în echipa sa pentru funcțiile de prim-vicepreședinte pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu (Mediul de afaceri, societatea civilă); președintele CJ Cluj, Alin Tișe (Comunicare); deputatul Mugur Cozmanciuc (Relații Internaționale), dar și pe actualul prim-vicepreședinte al PNL Sector 2 - Viorel Cataramă (Strategii politice). Pentru funcțiile de vicepreședinte, Bușoi va cere votul delegaților la Congres pentru: Aleodor Frâncu, Ion Vela, Vasile Varga, Marius Ștefan Vintilă, Sulfina Barbu, Vasile Iliuță, Mircea Toader, Marius Bodea, Gheorghe Muhscină, Lucia Varga, Marian Petrache, Ovidiu Moldovan. „Aceasta este echipa pe care eu o consider mai bună decât cea a colegului meu (n.r. - Ludovic Orban) și nu spun asta cu aroganță, ci cu spirit de competiție și colegialitate. O bună parte din echipa lui Orban are o gândire mai veche despre felul în care trebuie condus partidul. (...) Raportarea oamenilor la politiceni s-a schimbat. Pentru a deveni un partid al viitorului, PNL are nevoie de o gândire nouă, de a-i atrage pe acei oameni creativi din societatea românească", a spus Bușoi, citat de Agerpres.

LIBERALII CONSTĂNȚENI, ÎMPĂRȚIȚI?

Surpriza din lista prezentată mai sus este George Muhscină, președintele Organizației Municipale Constanța a PNL, care este susținut de Bușoi pentru un post de vicepreședinte. Evident, deducem de aici că Muhscină îl va susține pe Bușoi la șefia PNL. Pe de altă parte însă, președintele Organizației Județene Constanța a PNL, deputatul Bogdan Huțucă, a anunțat că a semnat moțiunea celuilalt candidat la funcția de președinte al PNL, Victor Orban. În aceste condiții, să înțelegem că membrii delegației de la Constanța vor vota la Congresul PNL fiecare după cum îi e pofta inimii?